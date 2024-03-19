TikTok'ta yeni bir dönem... Bilgisayar üzerinden canlı yayın

Popüler video platformu TikTok, yeni ürünü TikTok LIVE Studio ile canlı yayın deneyimini bilgisayara taşıyor. TikTok hesabına sahip olan kullanıcılar, artık bilgisayarlarından canlı içerik üretebilecek ve paylaşabilecek.İSTANBUL (İGFA) - TikTok'un kullanıma sunduğu LIVE Studio, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlara indirilebiliyor. Bu yeni yazılım, TikTok hesabına sahip olan herkesin canlı yayınlarını bilgisayarlarından daha kolay ve özgün bir şekilde yapmasını sağlıyor.

TikTok kullanıcıları, LIVE Studio'yu kullanarak aynı anda en fazla 10 sahneyi özelleştirebiliyor. Her sahne, farklı kaynaklardan video ve ses çekmeyi mümkün kılıyor. Bu da kullanıcılara Elgato capture kartı gibi cihazlardan veya Steam gibi programlardan alınan içerikleri canlı olarak TikTok üzerinde paylaşma olanağı tanıyor.

Kullanıcılar, TikTok Live Studio'nun sunduğu CANLI yayın ayarları bölümünde yayın başlıklarını, kapak fotoğraflarını ve etiketlerini düzenleyerek potansiyel izleyici kitlelerini genişletebiliyor. Ayrıca, Live Studio ile ses ve video ayarlarından canlı yayın verilerine kadar bir dizi detaylı bilgiye erişim sağlanabiliyor. Live Studio'da Multi-guest veya co-host özelliklerini kullanarak çoklu konuğun katılım sağlayabildiği interaktif yayınlar yapılabiliyor. Dahası yayın hedefi belirlemek, hem dikey hem de yatay yayın verebilmek, ücretsiz efektleri kullanmak da mümkün.

Bu güncelleme, TikTok'un içerik üreticilerine sunduğu avantajları artırarak, canlı yayın deneyimini daha da zenginleştiriyor.