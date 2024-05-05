Vali Tuncay Akkoyun'dan Süryanilere Paskalya ziyareti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Paskalya Bayramı dolayısıyla Mor Behnam ve Kız Kardeşi Saro Kilisesi & Kırklar Kilisesi'nde Süryani vatandaşlara ziyarette bulundu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Kırklar Kilisesi girişinde Mardin - Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz tarafından karşılanan Vali Akkoyun, Hristiyan vatandaşların bayramını tebrik etti.

Vali Akkoyun ile Metropolit Özmen yumurta tokuştururken misafirlere çörek ikram edildi.

Paskalya Bayramı ziyaretinde Gazetecilere açıklama yapan Vali Akkoyun, Mardin'in, dünyada sevginin, saygının ve kardeşliğin gerçek manada yaşandığı, birlikte yaşamanın en güzel örneği olduğu bir şehir olduğunu söyledi.

Farklı diller ve farklı dinlerdeki vatandaşların yüzyıllardır birlik, beraber ve huzur içerisinde yaşamlarını sürdürdüğünü ve ibadetlerini özgür bir şekilde yaptığını bildiren Vali Akkoyun; "Şehrimizde huzurun tesis edilmesi konusunda devletimiz büyük bir mücadele veriyor.

Bugün, dünyanın gözü önünde Filistin’de ve Gazze'de İsrail’in yaptığı işgali ve zulmü gördüğümüzde bir Cuma namazını reva görmeyen zihniyete, hoşgörünün, kardeşliğin en güzel örneği olan Mardin dünyaya çok güzel örnek oluyor. Dünyanın sevgiye, saygıya ve kardeşliğe ihtiyacı var.

Dünyanın güçlü bir Türkiye’ye ihtiyacı var. Mardin başta olmak üzere ülkemizde yaşayan tüm Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Mardin - Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen de ziyaretlerinden dolayı Vali Akkoyun ve beraberindekilere teşekkür etti.

Paskalya Bayramı ziyaretine Vali Tuncay Akkoyun yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Taner Özdemir ve il protokolü katıldı.