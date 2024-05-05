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'Harita İstanbul' erişime açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Harita İstanbul' uygulaması yenilikçi mekânsal veri teknolojileri ve kullanıcı dostu arayüzü ile kullanıcıların hizmetine sunuldu

TEKNOLOJİ 05.05.2024, 13:10
'Harita İstanbul' erişime açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Harita İstanbul' uygulaması yenilikçi mekânsal veri teknolojileri ve kullanıcı dostu arayüzü ile kullanıcıların hizmetine sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - 16 milyon İstanbullunun hayat kalitesini yükselten ve kent yaşamını kolaylaştıran hizmetlerin yer aldığı uygulama, zengin kategoriler menüsü ile harita.istanbul adresinden web ve mobil uyumlu olarak herkesin erişimine açıldı. Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşım ile tasarlanan uygulama; İstanbul meraklılarının kenti yakından tanımasını sağlayan tematik haritalar, katmanlar menüsü, zaman çizelgesi ile uydu arşivi ve 360° güncel sokak görüntülerini içeren özellikleri ile ziyaretçilerine keyifli bir deneyim yaşatıyor.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER YAPAY ZEKÂ İLE TASARLANIYOR

Yapay zekâ teknolojisi kullanılarak geliştirilen arama motoru ile istenilen yeri bulmak daha hızlı ve daha kolay hale getirildi. Yeni rotalama özelliği sayesinde birden çok nokta için rota oluşturulabilirken, yakınımda ara fonksiyonu ile 500m-10km arasında filtreleme yaparak detaylı arama yapmak da mümkün.

Güncel, güvenilir canlı trafik verisi ve hava durumu ile İstanbul’un dinamik ritmini yakalayan Harita İstanbul, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlıca cevap vererek yaşam kalitesini artırıyor.

İSTANBUL’U 3 BOYUTLU KENT MODELİYLE FARKLI AÇILARDAN KEŞFET

Dijitalleşen kamu hizmetlerinin öncü ve özgün bir örneği olan Harita İstanbul uygulamasının 3B özelliği ile kullanıcılar, İstanbul’un 3 boyutlu modelinde diledikleri gibi gezebiliyor, mobil cihazlarda, cihazı döndürerek 3 boyutlu modelde şehre farklı açılardan bakabiliyor.

Mekânsal veri uzmanlarının çalışmaları ile kentin güncel ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi çözümlerle geliştirilen Harita İstanbul uygulaması meraklılarını keşfe bekliyor.

HARİTA İSTANBUL’UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ;

Yapay zekâ teknolojisi kullanılarak geliştirilen arama motoru ile daha hızlı ve kolay arama, Yeni rotalama özelliği ile birden fazla nokta için en hızlı ve en kısa rotayı belirleme, Yakınımda ara özelliği ile 500 m -10 km mesafe arasında filtreleyerek arama yapma, Zengin kategoriler menüsü, Tematik haritalar, zaman çizelgesi ile uydu arşivi, katmanlar menüsü, 360° güncel sokak görüntüleri, 3B özelliği ile İstanbul’un 3 boyutlu modelini inceleyebilme, Kullanıcı dostu çizim araçları ile mesafe ve alan ölçümü yapabilme, İstanbul’daki tarihi ve kültürel mekânlar hakkında bilgi alma, Keşfet menüsünde; anlık hava ve trafik durumu, trafik kameraları, şarj istasyonları ve güncel İSPARK verilerine erişebilme.

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