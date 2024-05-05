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Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi

İnfo Yatırım, yatırımcılar ile piyasa uzmanlarını bu kez Borsa İstanbul’da buluştu Etkinliğe İstanbul ve çevre illerden gelen bine yakın yatırımcı büyük ilgi gösterdi

EKONOMİ 05.05.2024, 15:29
Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi

İnfo Yatırım, yatırımcılar ile piyasa uzmanlarını bu kez Borsa İstanbul’da buluştu. Etkinliğe İstanbul ve çevre illerden gelen bine yakın yatırımcı büyük ilgi gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Sermaye piyasalarında 33 yıllık deneyimi ile faaliyet gösteren Türkiye’nin köklü aracı kurumlarından İnfo Yatırım, yatırım ekosisteminin daha bilinçli ve donanımlı olması adına çalışmalarına devam ediyor.

Bu amaçla 15’incisi Borsa İstanbul’da gerçekleşen etkinliğe 1.000’e yakın yatırımcı katıldı.

Moderatörlüğünü İnfo Yatırım Kurumsal İletişim Direktörü Mine Uzun’un üstlendiği etkinlikte ‘Yüksek Enflasyon Ortamında Borsa’, 'Portföy Yönetimi ve Yatırım Psikolojisi', ‘Borsa İstanbul'da Trend ve Yatırımcı Psikolojisi’, ‘Varant Hakkında Merak Edilenler’, ‘Finansal Piyasalarda Global Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları’ konuları üzerine oturumlar gerçekleşti.

“YABANCI YATIRIMCI GELMEYE BAŞLADI”

Açılış oturumunda konuşan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz şunları söyledi: “Önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem var. Seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin ve ekonomi politikasının desteklendiğine yönelik verilen net mesajlar neticesinde iyi bir iletişim süreci de geçirilerek olası türbülansın önüne geçildi. Dolayısıyla şu an içerisinde olduğumuz biraz daha rahat iklimin nedeni bu açıkçası. Bundan sonra ne yapılacağı önemli. Para politikası belirli bir yere kadar sıkılaştırıldı. Politika faizi 8,5 ile başlamıştı, bugün 50’ye kadar geldi. Bundan sonra bir faiz artışı beklemiyorum. Ama maliye politikasında net adımlar atılması şart. Enflasyonun önümüzdeki ay zirveyi göreceğini, sonrasında ise düşüş trendine gireceğini, yılı da %45-50 bandında bir yerde tamamlayacağını düşünüyorum. Yabancı yatırımcının gelmeye başladığını hep beraber görüyoruz. Gelmeye de devam edecek.  Orta, uzun vadede olumlu düşünüyorum. Ama şunu unutmayın, bu politika ekonomik aktiviteyi yavaşlatacak. Daha küçük oranda yüzde 3,0-3,5 gibi büyüyen bir ekonomi göreceğiz. Dövize olan talep yavaşlasa da dövizin yönü yukarı. Ama bir süre daha TL’nin reel olarak değerleneceğini düşünüyorum. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken şey artık borsanın karşısında %50'den fazla risksiz getiri sağlayan bir getiren, bir mevduat var. ‘Ben uzun vadeli yatırımcıyım, buradan alayım mı?’ diye soran yatırımcılar varsa gözünüzü kapatıp ‘alın arkadaşlar’ derim.”

“MÜŞTERİLERİMİZE NİTELİKLİ ÇÖZÜMLER SUNMAYI AMAÇLIYORUZ”

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Onur Akkaynak; varantın fiyatına etki eden faktörler, varantların avantajları, dezavantajları ve Borsa İstanbul'da nasıl işlem gördükleriyle ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

Akkaynak, konuşmasında “İnfo Yatırım olarak, Borsa İstanbul'da işlem gören yüz binlerce yatırımcının erişebileceği varant ve sertifikalar gibi ürünleri ihraç ederek müşterilerimize nitelikli çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Ürün çeşitliliğini artırmak adına, yeni yapılandırılmış araç ihraçlarıyla Türkiye’de birçok yenilikçi ürünü yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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