Son Dakika

Haliç Kürek Yarışları'nda kıyasıya rekabet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir iştiraki Spor İstanbul’un 2021’den bu yana düzenlediği Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’nın etapları renkli görüntülere ve kıyasıya rekabete sahne oldu Open 27+ Kadınlar kategorisinin şampiyon takımı Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü oldu

SPOR 05.05.2024, 18:11
Haliç Kürek Yarışları'nda kıyasıya rekabet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir iştiraki Spor İstanbul’un 2021’den bu yana düzenlediği Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’nın etapları renkli görüntülere ve kıyasıya rekabete sahne oldu. Open 27+ Kadınlar kategorisinin şampiyon takımı Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü oldu.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’nın etapları renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışları izlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haliç Su Sporları Merkezi’ne gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sporculara başarılar dilerken, sporseverlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da yarışlara tanıklık etti.

Başkan İmamoğlu 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’nın ödül töreninde Open 27 Plus Kadınlar kategorisinin şampiyonuna da ödülünü verdi.

Başkan İmamoğlu, konuşma öncesi kendisini ‘geçen ayın şampiyonu’ şeklinde anons eden sunucuya espriyle karşılık verdi.  

İstanbul’un ev sahipliği yapacağı 2027 Avrupa Oyunları için önümüzdeki günlerde protokol imzalanacağını kaydeden Başkan İmamoğlu, esas hedefin 2036’da bu güzel kadim şehirde iki kıtanın bir araya geldiği bütün kültürlerin, bütün insanlığın belki de yüzyıllar boyu buluştuğu muhteşem şehirde olimpiyatları yapmak olduğunu söyledi.

Türkiye'de sporun sadece futboldan ibaret olmadığını bütün dünyaya ispat edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan İmamoğlu, "Futbolmuş gibi davrandığımız da biliyorsunuz bu sefer kavga edip duruyoruz sabahtan akşama kadar. Bir sürü problemler.  O konuşuyor, bu konuşuyor… Halbuki spor nedir? Centilmenliktir, güzelliktir; spor barıştırır, spor buluşturur. Sporun dili, müzik gibi evrenseldir. Böyleyse asil bir kavram yani dünyanın belki de en önemli icatlarından, insanlığın en önemli icatlarından birisidir spor yapmak. O icat ki hiçbir zaman ilgi azalmaz ona. O bakımdan biz de İstanbul'da sporu, sporcuyu, spor yapma imkanlarını destekleyeceğiz" diye konuştu.

İmamoğlu, konuşması sonrasında Open 27+ Kadınlar kategorisinin  şampiyon takımı Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü’ne kupasını verdi.

Kategorinin 2’ncisi Moda Kürek Spor Kulübü’ne madalyaları Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 3’ncüsü Haliç Kürek Spor Kulübü de ödüllerini Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Emre Düzgün’ün elinden aldı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 34 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Rayo Vallecano 34 35
16. Celta Vigo 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 15