Haliç Kürek Yarışları'nda kıyasıya rekabet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir iştiraki Spor İstanbul’un 2021’den bu yana düzenlediği Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’nın etapları renkli görüntülere ve kıyasıya rekabete sahne oldu. Open 27+ Kadınlar kategorisinin şampiyon takımı Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü oldu.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’nın etapları renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışları izlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haliç Su Sporları Merkezi’ne gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sporculara başarılar dilerken, sporseverlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da yarışlara tanıklık etti.

Başkan İmamoğlu 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’nın ödül töreninde Open 27 Plus Kadınlar kategorisinin şampiyonuna da ödülünü verdi.

Başkan İmamoğlu, konuşma öncesi kendisini ‘geçen ayın şampiyonu’ şeklinde anons eden sunucuya espriyle karşılık verdi.

İstanbul’un ev sahipliği yapacağı 2027 Avrupa Oyunları için önümüzdeki günlerde protokol imzalanacağını kaydeden Başkan İmamoğlu, esas hedefin 2036’da bu güzel kadim şehirde iki kıtanın bir araya geldiği bütün kültürlerin, bütün insanlığın belki de yüzyıllar boyu buluştuğu muhteşem şehirde olimpiyatları yapmak olduğunu söyledi.

Türkiye'de sporun sadece futboldan ibaret olmadığını bütün dünyaya ispat edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan İmamoğlu, "Futbolmuş gibi davrandığımız da biliyorsunuz bu sefer kavga edip duruyoruz sabahtan akşama kadar. Bir sürü problemler. O konuşuyor, bu konuşuyor… Halbuki spor nedir? Centilmenliktir, güzelliktir; spor barıştırır, spor buluşturur. Sporun dili, müzik gibi evrenseldir. Böyleyse asil bir kavram yani dünyanın belki de en önemli icatlarından, insanlığın en önemli icatlarından birisidir spor yapmak. O icat ki hiçbir zaman ilgi azalmaz ona. O bakımdan biz de İstanbul'da sporu, sporcuyu, spor yapma imkanlarını destekleyeceğiz" diye konuştu.

İmamoğlu, konuşması sonrasında Open 27+ Kadınlar kategorisinin şampiyon takımı Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü’ne kupasını verdi.

Kategorinin 2’ncisi Moda Kürek Spor Kulübü’ne madalyaları Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 3’ncüsü Haliç Kürek Spor Kulübü de ödüllerini Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Emre Düzgün’ün elinden aldı.