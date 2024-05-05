SİVİLAY: Bursa'da OSB'leri verimli kullanalım yeter

Bursa Sivil Toplum Derneği (SİVİLAY) yaptığı basın açıklamasında son zamanlarda kentin gündemine oturan yeni organize sanayi bölgeleriyle ilgili endişelerini dile getirdi.BURSA (İGFA) - Sivilay Başkanı Okan Aras, Soğuksu bölgesinde yapılması planlanan İleri Teknoloji Sanayi Bölgesi için dernek olarak tepkilerini yazılı olarak yaptıkları basın açıklamasında, “Bir zamanlar nefis dağ çileği ile ün salmış Kestel ve çevresi, artık yeni yapılaşmalar, organize sanayi bölgelerin gözdesi ve rant değerinin yüksekliği ile dikkat çekiyor. Soğuksu bölgesinde, belediye ve STK’lar es geçilerek gündeme alınan İleri Teknoloji Sanayi Bölgesi için SİVİLAY sesini yükselterek ‘Yok artık!’ diyor,” sözleriyle dile getirdi.

Özellikle Soğuksu bölgesinde planlanan İleri Teknoloji Sanayi Bölgesi'nin tartışmalara neden olduğunu belirten Başkan Aras, ‘Sorundan değil, çözümden yanayız’ felsefesiyle hareket ettiklerini vurguladı. Aras, SİVİLAY adına yaptığı açıklamada, kentteki sivil toplum örgütleri içerisinde siyaset üstü bir şekilde hareket ettiklerini ve de kentin artı değerlerini gündeme getiren, bu konuda Kente Katkı Ödülleri de veren bir yapılanma olduklarını söyledii.

Bursa’nın hizmet götürülemeyen bir nüfus patlaması ile karşı karşıya olduğunu belirten Başkan Aras, sürekli ve de ranta dayalı sanayi bölgelerinin yaratılmasını, Bursa’nın geleceğine ipotek koymak ile eş değer olduğunun altını çizdi.

Akademik kuruluşlardan, sivil toplum derneklerinden ve belediyelerden dahi görüş almayan bu zihniyeti, Bursa Sivil Toplum Derneği (SİVİLAY) olarak kabul etmediklerini ifade eden Okan Aras, karşı duruş sözlerini; “Bu anlaşılamaz çelişkiler yumağını bakanlık gör(e)miyor, kabul. Ama, yereldeki bazı zihniyet gruplarının, ha babam de babam rant peşinde koşması, Bursalılara ihanettir.” şeklinde noktaladı.