İstanbul sınırlarını kaldırdı!

İstanbul’un 11 bin 500 noktasında internet erişim hizmeti İBB WiFi’da kota sınırlaması kalktı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un her bölgesinde çok daha fazla kişiye erişebilmek için yeni lokasyon kurulumlarıyla kapsama alanını genişleten İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Wi-Fi internet hizmetine bir yenilik daha getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve telekomünikasyon altyapı iştiraki İSTTELKOM tarafından sunulan Türkiye’nin en büyük ücretsiz internet ağı İBB Wi-Fi, artık kota sınırlaması olmadan kullanıma sunulacak.

Aylık 60 GB kullanım kotası ile kullanıma sunulan İBB Wi-Fi hizmetinde kota sınırı tamamen kaldırıldı. Bu sayede kullanıcılar kota sınırına takılmadan ücretsiz İBB Wi-Fi hizmetinden dilediğince yararlanabilecekler.

11 BİN 500 ERİŞİM NOKTASI

İstanbul genelinde, meydan, park, bahçe, spor alanları, kültür merkezleri, sosyal tesisler, üniversite, yurt, kreş, hastane, toplu taşıma araçları ve daha birçok kamusal alanda 11 bin 500 erişim noktasında 6 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla sınırsız, ücretsiz, güvenli ve hızlı internet hizmeti veriyor. İstanbullular İBB Wi-Fi’ya “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek kolaylıkla erişebiliyor.