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Manisa İtfaiyesi'nden samanlık yangınları uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, son günlerde artan samanlık yangınlarına karşı hayvan yetiştiricilerine önemli uyarılarda bulundu

GÜNDEM 05.05.2024, 18:35
Manisa İtfaiyesi'nden samanlık yangınları uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, son günlerde artan samanlık yangınlarına karşı hayvan yetiştiricilerine önemli uyarılarda bulundu.MANİSA (İGFA) - Son günlerde Manisa’da samanlık depolarında, özellikle saman ve kuru ot balyalarından yangınlar çıktığının görüldüğüne dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu tür yangınların üreticilere büyük zarar verdiği, yangınların uzun sürdüğü ve çok fazla tonajda su harcandığı bazı yangınlarda hayvanların yaralandığı ve öldüğüne dikkat çekerek, hayvan yetiştiricilerine önemli uyarılarda bulundu.

Konu ile ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Mevsim şartlarından dolayı kuru ot ve saman açısından uygun zaman olması sebebiyle çiftçilerin kendi ürettikleri veya dışarıdan aldıkları ot balyalarını yem depolarına istiflemektedirler. Fakat iyi kurutulmamış ve nem miktarı fazla olan otların balyalanması ve bu balyaların yem depolarına üst üste istiflenmeleri sonucunda, nem miktarının fazla olması sebebiyle içten içe bir kızışma olmakta ve maalesef bu durumda samanlıkta çıkan yangınların artışını göstermektedir” denildi.

ALINACAK TEDBİRLER SIRALANDI

Açıklamada, samanlık yangınlarına karşı alınacak tedbirler şöyle sıralandı: “Yangına sebebiyet verecek tüm ihtimallerin göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınması, samanlığa yakın yerlerde kesinlikle ateş vb. yanıcı, yakıcı madde yakılmaması ve demir kaynağı ya da kıvılcıma neden olacak ısı işlemleri yapılmaması gerekmektedir. Çiftliklerde çalışan tüm personelin yem depolarına kesinlikle sigara ile girmemeleri, yem deposuna yakın yerlere de izmaritlerin atılmaması gerekmektedir. İşletmede görevli tüm personele, yangın konusunda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmalı gerekirse Büyükşehir itfaiyemiz eğitim biriminden destek de istenmelidir. Traktör vb. mazot veya yakıt içeren veyahut yangına neden olabilecek, yangını hızlandırabilecek araçlar yem deposunda bulundurulmamalıdır. Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynakları birbirinden ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir.”

“Her an çıkabilecek yangınlar için su depoları ve su pompaları yangın söndürme cihazları çalışır durumda bulundurulmalıdır. Duman algılama dedektörleri takılarak yangına başlangıç anında, yangın büyümeden ilk müdahale sağlanmalıdır. Elektrik tesisatı sık sık kontrolden geçirilmelidir. Hayvan yemi olarak kullanılacak otların depolanmadan önce iyice kurutulduğundan emin olunmalıdır. Isıölçer aletlerle sık sık ısı ölçümü yapılmalıdır. Olası bir yangın tehdidinde derhal 112 acil çağrı merkezi aranarak İtfaiye ile irtibata geçilmeli ve itfaiye araçlarının geçeceği ve müdahale edeceği yerler açık bırakılması sağlanmalıdır. Yangın sırasında saman balyalarını taşıyacak iş makinaları, kepçe vb. araçlar hazır bulundurulmalıdır. Yangın hayvanların bulunduğu yere yakınsa hızlıca hayvanların tahliyesi yapılmalıdır. Yetiştiriciler olası yangın durumları olmadan önce az maddiyat ile tedbir alarak büyük yangınların önüne geçebilirler.”

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