Sakarya Geyve'de Mayıs Meclisi yapıldı

Geyve Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Hasan Selçuk Yıldız başkanlığında yapıldı. Toplantı Geyve Belediyesi’nin canlı yayın ile yapılan ikinci toplantısı oldu.SAKARYA (İGFA) - Yeni dönemde alınan karar gereği Belediye Meclisi toplantısı Geyve Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Sosyal medya hesaplarında Geyveli vatandaşların yoğun katılım ile toplantıyı izlediği görüldü.

Geyve Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereği, gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda bir araya geldi.

Belediye Başkanı Selçuk Yıldız’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri tam kadro katıldı.

Toplantıda; 2023 yılı Belediye Kesin hesabı görüşülerek oy çokluğu ile tasdik edildi. Ahibaba mahallesi 112 ada 16 parsel ile ilgili olarak kamu yararı kararı oy birliği ile alındı. Gazi Süleyman Paşa Mahallesi 1283 ada 35 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca ek gündem olarak belediye meclis üyeleri huzur hakkı maddesi oy birliği ile kabul edildi. Alifuatpaşa Mahallesi’nde bulunan arsa ile ilgili olarak geçmiş dönem meclis toplantılarında alınan satış kararı güncellenmesi oy birliği ile karara bağlandı.