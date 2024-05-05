Halka arzda 3,5 milyon yatırımcının talebi karşılandı

Koton’un talep toplama süreci büyük bir başarıyla tamamlandı. En büyük halka arzlardan biri olarak öne çıkan Koton’un halka açıklık oranı yüzde 16,5 oldu.İSTANBUL (İGFA) - Talep toplama sürecini tamamlayan Koton’un halka arzına başvuru sayısı 3 milyon 554 bin 213 olurken, 3 milyon 473 bin 380 yatırımcının talebi karşılandı.

İş Yatırım konsorsiyum liderliği ve Ak Yatırım konsorsiyum eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığı ile 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde pay başına 30,50 TL’den talep toplayan şirketin halka açıklık oranı yüzde 16,5, halka arz büyüklüğü ise 4.166.300.000 TL oldu.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanlarından 1,4 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 4,8 kat talep toplandı.

Halka arz edilen şirket hisseleri, Borsa İstanbul’da 30,50 TL fiyat ve “KOTON” kodu ile 10 Mayıs’ta gerçekleşecek gong töreni sonrası işlem görmeye başlayacak ve şirketin halka açıklık oranı yüzde 16,5 olacak.

Koton CEO’su Dr. A Bülent Sabuncu, arza ilgi gösteren ve kendilerine güvenen tüm yatırımcılara teşekkür etti. Talep toplama sürecinin başarıyla tamamlandığını belirten Sabuncu, "Aldığımız yüksek talep, sevilen bir Türk moda markasını global bir markaya dönüştürme yolculuğumuzda yatırımcıların bizimle birlikte olduğunu gösteriyor. Bu motivasyonla büyüme atılımlarımıza devam edeceğiz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle orta vadeli dönemde ağırlıklı yurt dışında olmak üzere 130 ile 150 mağaza açacağız ve toplam satışlarımız içinde yüzde 10,7 düzeyindeki e- ticaretimizi yüzde 15-20’lere çıkaracağız" diye konuştu.