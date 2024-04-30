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KAAN için 'çoklu salan sistemi' geliştiriliyor

Savunma teknolojilerine yönelik kritik proje ve ürünler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri A Ş ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A Ş

TEKNOLOJİ 30.04.2024, 12:25
KAAN için 'çoklu salan sistemi' geliştiriliyor

Savunma teknolojilerine yönelik kritik proje ve ürünler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında Milli Muharip Uçak KAAN’da kullanılacak Çoklu Bomba Salanı’nın yurt içinde milli olarak tasarımı ve üretimi için imzalar atıldıANKARA (İGFA) - Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon saatlik mühendislik çalışmasıyla savunma sanayiinde ihtiyaç duyulan kritik teknolojileri geliştirerek birçok önemli projeyi başarıyla hayata geçiren Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında 8 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen törende Salan Sistemi'nin geliştirilmesi için imzalanan sözleşme ile proje çalışmaları başlatılmış oldu.

Proje kapsamında geliştirilecek Çoklu Salan Sistemi ile kritik bir savunma teknolojisinin daha Türkiye’ye kazandırılmasının önemine dikkat çeken Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, “Altınay Savunma Teknolojileri olarak, TUSAŞ iş birliğiyle bir kez daha ülkemizin savunma endüstrisinin gelişimine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Attığımız bu önemli adımla ülkemizin savunma sanayisinin gücüne güç katmayı ve ihracat potansiyeli yüksek olan savunma sistemlerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki üretim kabiliyetlerini daha ileriye taşıyarak ulusal kapasitemizin arttırılması için faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

ÇOKLU SALAN SİSTEMİ 8 FARKLI HEDEFE SALDIRI İMKÂNI SAĞLIYOR

Altınay Savunma Teknolojileri, 2016-2020 yılları arasında ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak özel bir Çoklu Bomba Salan Sistemine ait kritik alt bileşenlerin tasarımı ve üretimini gerçekleştirerek tüm testleri başarıyla geçen sistemin Türk Hava Kuvvetleri envanterine kazandırılmasında önemli bir rol üstlenmişti. Yüksek güvenilirlik, yüksek çıkış hızı, kullanım kolaylığı ve kısa sürede operasyona hazır hale gelme yetenekleri ile ön plana çıkan Salan Sistemi, günümüzün modern uçak bombalarının pnömatik itki gücüyle kontrollü olarak bırakılmasını sağlayacak bir teknolojiye sahip.

F-16 uçağının iki istasyonuna entegre olabilen ve bir sortide 8 farklı hedefi etki altına alma imkânı sağlayan Çoklu Bomba Salan Sistemi’nin kritik bileşenlerine yönelik çalışmalar yapan Altınay Savunma Teknolojileri, Milli Muharip Uçak (KAAN) Salan Sistemleri için TUSAŞ'a alt yüklenicilik desteği sağlayarak bu alandaki bilgi birikimini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

250 UÇAĞA ENTEGRE EDİLMESİ PLANLANIYOR

Milli Muharip Uçak Salan Sistemi’nin TUSAŞ tarafından Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan yaklaşık 250 uçağa entegre edilmesi planlanıyor. Dünyada gün geçtikçe daha yaygın kullanılmaya başlanan sistemin, Türkiye’nin yeni bir ihracat kalemi olarak, uluslararası savunma teknolojileri alanında da önemli bir yer edineceği öngörülüyor.

Yerli sistem ve ürün geliştirme potansiyelini yükseltmeyi hedefleyen Altınay Savunma Teknolojileri, yüksek teknoloji gerektiren yeni projeler ve iş birlikleri konusunda çalışmalarına devam ediyor.

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