Sakaryalı öğrencilere 'Duyarlı Kaşifler' ödülü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SGM Robotik ve Kodlama Atölyesi öğrencileri, FIRST LEGO LeagueExplore Master Piece Festivalinde ‘Duyarlı Kaşifler Ödülü’nün sahibi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Robotik ve Kodlama Atölyesi öğrencileri Bilim Kahramanları Derneği tarafından 2023-2024 sezonu ‘Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor – FIRST LEGO LeagueExplore Master Piece’ Festivaline katıldı.

Turnuvada öğrenciler mühendislik, robotik, kodlama ve tasarım becerilerini sergiledi. Gerçekleşen festivale 4 farklı şehirden 14 farklı takım katıldı. Gözlemciler festivale katılan öğrencilerin yapmış olduğu projeleri tek tek dinleyerek puan verdi.

Bahçeşehir Koleji’nin ev sahipliğinde çocukların bilim ve mühendislik alanlarına ilgisini çekmek amacıyla gerçekleştirilen festivalde SGM Yıldızları takımı, ‘Duyarlı Kaşifler Ödülü’nün sahibi oldu. Festival sonunda Bahçeşehir Koleji konferans salonunda ödül töreni gerçekleşti.