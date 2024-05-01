Başkan Taner Çetin'den 1 Mayıs mesajı

Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Taner Çetin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şube Başkanlığında basın açıklaması yaptı.MANİSA (İGFA) - Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Taner Çetin ücretli öğretmenlerin asgari ücretin altında bir maaş ile çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Taner Çetin "Terini aş eden tüm işçi kardeşlerimiz Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şubesi olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününüzü kutlarız. Bugün işçi kardeşlerimiz ile Kamu Emekçisi Örgütler olarak yan yanayız. Bugün kanayan bir yaramız var. Milli Eğitim Bakanlığında çalışan eğitim emekçilerimiz var. Ücretli öğretmenlerimiz var. Ücretli öğretmenler bugün asgari ücretin altında bir maaş ile çalışmak zorundalar. 31 martta yerel seçimler oldu. 1 Nisanda tatil oldu. Sonrasında Ramazan Bayramı ve 23 nisan tatili oldu. Bu tatiller nedeniyle ücretli bir öğretmen aylık sadece 12 bin TL maaş alabiliyor" dedi.

MANİSA'DA 1450 ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREV YAPIYOR

Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Taner Çetin Manisa'da 1450 ücretli öğretmen görev yaptığını söyledi. Başkan Taner Çetin "1450 ücretli öğretmen arkadaşımız için bir kutlama yapamayacağız. Çünkü 1 Mayıs günü arkadaşlarımızın maaşlarından kesilecek. Biz eski uygulamalara geri dönülmesini istiyoruz. Eskiden ücretli öğretmen maaşı alırken, yerine dersine girdiği öğretmenin kademesine göre 3'de 2 oranında maaş alıyordu. Yani şu demek bir öğretmen 42 Bin TL maaş alıyor ise o öğretmenin yerine derse giren ücretli öğretmen 3''de 2'sini alıyor. Yani 28 Bin TL yapıyor. Maaşından sonra kalan ücret ek ders olarak kendine aktarılıyordu. Bu miktar ise 6 Bin TL yapıyor. Toplamda bir ücretli öğretmenin maaşı 34 Bin TL olacaktı. Sigorta girişleri bugün girdikleri ek ders saatine göre yatırılmaktadır. Eskiden sigorta girişleri tam yatırılmaktadır. Biz ücretli öğretmenlerinde insan onuruna yakışır bir maaş almalarını istiyoruz. İlk fırsatta MEB sayıları açıklayıp tüm ücretli öğretmenlerin hak ettiği memuriyete geçirilmesidir. Nice 1 Mayıslarda mutlu refah içerisinde yaşanılması dileğiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.