Son Dakika

İşte Mayıs'ın deniz rotaları...

Denize girmeyi özlemle bekleyenler için Mayıs ayında denize girilecek rotalar

YAŞAM 05.05.2024, 17:07
İşte Mayıs'ın deniz rotaları...

Denize girmeyi özlemle bekleyenler için Mayıs ayında denize girilecek rotalar...İSTANBUL (İGFA) -Türkiye'nin farklı bölgelerinde mayıs ayında denize girmek için harika seçenekler bulunuyor. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki plajlardan Mayıs ayında denize girmek yaza erkenden merhaba demek için ideal oluyor.

Seyahat platformu enuygun, deniz sezonunu açmak için sabırsızlananlara ve aşırı sıcak ve kalabalıktan uzak tatil sevenlere Mayıs ayında denize girilebilecek popüler rotaları listeledi.

İşte o rotalar...

ANTALYA: KEMER, BELEK, SİDE

Sezonu erken açan Akdeniz’in en güzel sahillerine sahip Antalya’da Belek, Side, Kemer, Alanya, Lara plajlarında Mayıs ayı itibariyle denize girilebiliyor. Bu bölgelerin tarihi ve doğal güzellikleri de eklendiğinde sizi bu destinasyonlarda harika bir erken yaz tatili fırsatı bekliyor.

Antalya için ilk önerisi Kemer’e bağlı Tekirova köyü sınırlarındaki Phaselis Koyu ve antik kenti. Kemer merkeze 12 km mesafedeki Phaselis Koyu’na antik kentin içinden geçebiliyorsunuz. Müzekart’la ya da ücretli girişle antik kentteki Tarihi Tapınak, Hadrian Kapısı ve Phaselis Tiyatrosu gibi etkileyici kalıntıları ziyaret edip sahile geçebilirsiniz. Ancak bölgenin ören yeri olması dolayısıyla burada standart bir plaj hizmeti yok.

Mayıs ayından Ekim ayı sonuna kadar denize girilebilecek tatil beldelerinden biri de Belek... Golf meraklılarına da hitap eden otel seçenekleriyle Belek’te eşsiz bir tatil sizi bekliyor. 

Side’nin berrak ve kıpırtısız plajları da mayıs ayında deniz mevsimini açanları karşılıyor.

  MUĞLA: BODRUM, MARMARİS, FETHİYE, DATÇA

Mayıs'ın ikinci yarısında ise Güney Ege’de deniz suyu sıcaklığı yükseliyor. Tatilseverlere Muğla’da dört ayrı rota öneriler arasında.

Her mevsim popülerliğini koruyan, tertemiz koy ve plajlarıyla ziyaretçilerini ağırlayan Bodrum, yaz sıcakları başlamadan denizin tadını çıkarmak isteyenleri bekliyor. Bodrum’un farklı beldeleri eşsiz plajlarla dolu.

Büyük bir koyun ortasına kurulmuş, iki yanında uzun ve tertemiz sahilleriyle Marmaris'te Mayıs ayının ikinci yarısının gözde deniz rotaları arasında yer alıyor.

Muğla'nın güneyinde bulunan bakir koyları ve berrak deniziyle ünlü Datça Yarımadası'nda Mayıs ayında denize girmek, doğanın tadını çıkarırken dingin bir atmosferde vakit geçirmenizi sağlayacak.

Muğla’da biraz daha güneye doğru inip Akdeniz sahiline yaklaştığınızda sizi Fethiye ve Ölüdeniz karşılayacak. 80’den farklı kelebek türüne ev sahipliği yapan, SİT alanı olarak korunan Kelebekler Vadisi’yle doğaseverleri kendine çeken Fethiye, deniz sezonunu açmak için en çok tercih edilen tatil beldeleri arasında yer alıyor. Turkuaz renginde denizi mayıs ayının sakinliğinde deneyimleyebileceğiz Ölüdeniz plajı, rüzgarsız, sakin havasıyla sizi dinlendirecek.

  İZMİR: ÇEŞME, ALAÇATI, ILICA

Ege Denizi kıyılarının en güzel tatil beldelerinden Çeşme, Mayısın ikinci yarısında, özellikle de ayın son haftasında deniz mevsimine ilk adım için tercih edilebilir.

Deniz suyu sıcaklığı Mayıs ayında Antalya ve Muğla’daki kadar yüksek olmasa da burada pırıl pırıl denizin çağrısına karşı koymanız zor olacak. Sörf ve dalış rotası da olan bu bölgede kısa süreli bir eğitime katılıp sörf ya da dalış deneyimi de elde edebilirsiniz.

KUZEY KIBRIS

Mayıs ayı boyunca ortalama 21 derecede olan deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye kadar çıktığı Kuzey Kıbrıs’ta, Mayıs ayında erken bir yaz tatili yapmış sayılabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Glapsides Plajı, Alagadi Plajı, Denizkızı Plajı ve Karpaz Altunkum Plajı’nda denize girebilir, doğanın eşsiz bir hediyesi olan Kıbrıs adasının güzelliklerini seyre dalabilirsiniz.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 58
4. Ahlatçı Çorum FK 33 56
5. Bodrumspor 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Boluspor 33 50
8. Bandırmaspor 33 48
9. Gençlerbirliği 33 48
10. Erzurumspor 33 45
11. Manisa FK 33 40
12. Keçiörengücü 33 40
13. Ümraniye 33 38
14. Adanaspor 33 36
15. Şanlıurfaspor 33 35
16. Tuzlaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 8
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 36 68
5. Tottenham 34 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 34 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Wolves 36 46
12. Brighton 35 45
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 34 43
11. Osasuna 34 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 34 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 34 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 34 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14