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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun tekliflerini görüşecek Ayrıca fahiş fiyat artışına 1 milyon liraya kadar ceza konusu da meclis gündemine gelecek konular arasında bulunuyor

GÜNDEM 05.05.2024, 18:48
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun tekliflerini görüşecek. Ayrıca fahiş fiyat artışına 1 milyon liraya kadar ceza konusu da meclis gündemine gelecek konular arasında bulunuyor.ANKARA (İGFA) - Haftalık çalışmasına 7 Mayıs Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurul, bazı uluslararası sözleşmelere yönelik kanun tekliflerini ele alacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplanacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mağdur hakları ve çeşitli alanlardaki hukuki düzenlemelerle yargı alanında yapılanlara ilişkin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna bilgi verecek. Dijital Mecralar Komisyonunda da dijital gelişmelerle ilgili görüşme yapılacak.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, beşinci toplantısında Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yetkililerini dinleyecek.

TBMM'nin resmi internet sitesinde  yer alan haftalık gündem programına göre mecliste bu hafta ayrıca Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Teklife göre, lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Kooperatiflerin ana sözleşmelerini intibak ettirmeleri için öngörülen süre 2 yıl daha uzatılacak.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA 1 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA GÜNDEME GELECEK

Bu arada üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.

Malları süresinde teslim veya monte etmeyenler hakkında 2 bin 200 lira; mal ve hizmetin satışından kaçınanlar hakkında da 2 bin 200 liradan az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası uygulanacak.

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