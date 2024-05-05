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Bursa'dan Polonya’ya dostluk köprüsü

Bursa'da Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri “Breaking Bread” projesi kapsamında Polonya’ya gitti

YAŞAM 05.05.2024, 17:52
Bursa'dan Polonya’ya dostluk köprüsü

Bursa'da Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri “Breaking Bread” projesi kapsamında Polonya’ya gitti.BURSA (İGFA) - Yurt içi projelerinin yanı sıra yurt dışında gerçekleştirilen projelerde de aktif rol oynayan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk kültürünü ve Bursa’yı yurt dışında tanıtmaya devam ediyor. Polonya’nın ev sahipliği yaptığı "Breaking Bread" projesine 2 öğretmen ve 10 öğrenci katılım sağladı.

Yurt içi ve yurt dışı gerçekleştirilen projelerde her zaman öğrencileri desteklediklerini belirten Okul Müdürü Ömer Yılmaz, “Öğrencilerimizin yer aldığı sportif, kültürel, sosyal, yurt içi ve yurt dışı projeleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Proje Koordinatörü Müdür Yardımcısı Güner Yönel Pala, “Öğrencilerimiz uluslararası bir projede yer alarak İngilizce konuşmaya dair özgüven duygularını geliştirme ve İngilizce konuşma pratiği imkânı elde etmişlerdir. Ayrıca farklı milletten insanlara karşı hoşgörüyü öğrenen öğrencilerimiz Türk kültürünü Avrupa’da tanıtma fırsatını en iyi şekilde değerlendirmiştir”

Yurt dışı projelerin öğrencilerin yabancı dil derslerine olan ilgisini arttırdığını belirten İngilizce Öğretmeni Filiz Balçık Taç, öğrenciler gittikleri ülkelerin kültürel bölgelerini gezerek davetli ülke hakkında bilgiler edinirken, proje süresince hazırlanan etkinliklerde de Türk kültürünü diğer katılımcılara aktardıklarını ifade etti.

BREAKİNG BREAD PROJESİ İLE EKMEĞİN KÜLTÜRÜMÜZDEKİ VE DİĞER KÜLTÜRLERDEKİ YANSIMASI ARAŞTIRILDI

Polonya ve Bulgaristan’dan gençlerinde katılım sağladığı Fundacja Aktywni w Europie tarafından Wisła'da düzenlenen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Breaking Bread" projesi ile ekmeğin kültürel ve geleneksel olarak önemi üzerinde duruldu. Projede ekmeğin sembolizmi ile ilişkili kültürel miras hakkında farkındalık yaratmak, Hoşgörü, açıklık, saygı gibi tutumların geliştirilmesi hedeflendi. Proje dahilinde öğrenciler için çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Katılımcılar ayrıca uyumlu ve bütünleşmiş bir ekip oluşturma ve etkili çalışmaya elverişli olumlu bir atmosfer yaratma amaçlı faaliyetlerde yer aldılar. Bu faaliyetler sayesinde gençler hem deneyimlerini paylaşma hem de uluslararası grup içindeki işbirliğini güçlendirme fırsatı buldu.

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