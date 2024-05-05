Kabine'nin gündemi yine yoğun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Mayıs Pazartesi günü Beştepe'deki kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda; ekonomideki son durumun yanı sıra öğretmen atamalarının ele alınması da bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısı haftanın ilk gününde Beştepe'de yapılacak.

Toplantı gündemine ilişkin ayrıntılar TRT Haber'de aktarıldı.

Enflasyonla mücadele, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararı ve öğretmen atamaları konusu Beştepe'deki kabine toplantısında görüşülecek ana konular arasında bulunuyor.

Güncel ekonomik gelişmeler de değerlendirileceği Kabine'de Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararıyla ilgili süreç değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca öğretmen atamalarının da gündemde olacağı ve atanacak öğretmen sayısı ile branş bazında kontenjan dağılımlarına yönelik değerlendirmelerin yapılması da beklentiler arasında bulunuyor.