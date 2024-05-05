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Pedallar eş zamanlı çevrildi

Yeşilay’ın 2011 yılından bu yana organize ettiği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’nun 11’incisi, “Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla Türkiye’nin tüm şehirlerinde eş zamanlı gerçekleşti

SPOR 05.05.2024, 16:03
Pedallar eş zamanlı çevrildi

Yeşilay’ın 2011 yılından bu yana organize ettiği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’nun 11’incisi, “Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla Türkiye’nin tüm şehirlerinde eş zamanlı gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonlarından biri olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu binlerce bisikletseveri buluşturdu.

Spor yaparak bağımlılıklarla mücadelenin önemini vurgulamak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak için her ay bisiklet turları düzenleyen Yeşilay’ın bu yıl 11’incisini düzenlediği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na ilgi büyüktü.  Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’ndaki buluşmaya aralarında aileler ve çocukların da bulunduğu çok sayıda bisikletlinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu,Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, Yeşilay Genel Müdürü Nurullah Atalan ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil de katıldı.  

Tur öncesi konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, sporun bağımlılıkla mücadelede en etkili enstrüman olduğunu söyledi.

Yeşilay'ın amacına uygun bir etkinlik düzenlediğini vurgulayan Vali Gül, "Şehir, mekân ve hava güzel. Bir an önce bisiklet sürmek istiyorsunuz. Bu organizasyonu yapan Yeşilay'a, Bisiklet Federasyonuna, destek olan tüm sponsorlara ve bu tura katılan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bağımlılıkla mücadele en kıymetli enstrüman spor. Sporun en zevkli dallarında biri de bisiklet. Yeşilay'ın amacına uygun bir etkinlik olmuş. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

11. Yeşilay Bisiklet Turu’nun İstanbul etabı Vali Davut Gül’ün startıyla Sarayburnu’ndan başlayarak Yedikule Sahil Yolu, Genç Osman Caddesi, 10. Yıl Caddesi, Topkapı, Edirnekapı, Ayvansaray, Balat ve Eminönü güzergâhında seyrederek Sepetçiler Kasrı’nda tamamlandı.

Turun İstanbul ayağına 2 bine yakın bisikletsever katıldı.

Toplam 2 bin 73 lisanslı sporcusu bulunan ve Türkiye genelindeki sayısı 110’a ulaşan Yeşilay Spor Kulüplerinin, 120 Yeşilay şubesinin, 120 bin Yeşilay gönüllüsünün ve bisikletseverlerin katılımıyla 81 ilde eş zamanlı olarak “Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla düzenlenen tur, 81 ilin önemli merkezlerinden geçerek Türkiye genelindeki bisikletseverleri bir araya getirdi.  

Ankara’da Eymir Gölü, İzmir’de Cumhuriyet Meydanı, Antalya’da Boğa Çayı, Edirne’de Selimiye Camii önü, Konya’da Meram Devlet Hastanesi, Trabzon’da Akyazı Stadı, Gaziantep’te Üniversite Meydanı ve Erzurum Kalesi’nin önünden başlayan tura Türkiye genelinde 10 bine yakın bisikletsever katıldı. Turun Trabzon ayağına ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da teşrif etti.  11'inci Yeşilay Bisiklet Turu’nun Trabzon etabının startını veren Bakan Uraloğlu da katılımcılarla birlikte pedal çevirdi. 

Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan, sporun bağımlılıklar üzerindeki etkisinin altını çizerek, spor kulüpleriyle aktif iletişim kuran cemiyet yöneticileri, gençleri bağımlılıklar yerine spora yönlendirmek için projeler geliştirmeyi planlandığını ifade ederek, bu anlayışla hareket eden Yeşilay'ın 1952-1953 eğitim öğretim yılında lise ve orta okullarda voleybol ve basketbol turnuvası düzenlemiştir. Kuruluşumuzdaki bu bilinç, bugün de artarak devam ettiğini söyledi.

Atalan, hep birlikte pedal çevirerek bedenen ve ruhen sağlıklı yaşama ve bunun için bağımlılıklardan uzak durmanın önemine dikkat çekildiğini belirterek, tura katılarak bu farkındalığın yerleşmesine destek olanlara teşekkür etti.

Tur sonunda, katılımcılar hediye bisiklet çekilişine katılırken, 10 adet bisiklet çekilişle sporculara takdim edildi. 

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