Hava Kuvvetleri Şile'de eğitim atışında

İstanbul'da Şile Atış Alanı'nda Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı noktada eğitim atışları yapıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Şile'de Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki eğitime yönelik videolu paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Nakledilebilir Batarya Komuta Kontrol Harekât Merkezi ve Parçacıklı Mühimmat atabilen Modernize Oerlikon Sistemleri ile eğitim atışlarının yapıldığı kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1787091089033253214