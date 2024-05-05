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Potanın Tarzanları Karşıyaka'ya mağlup oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) normal sezonun son haftasında Pınar Karşıyaka’ya 98-80 mağlup oldu Normal sezonu 6’ncı sırada tamamlayan Potanın Tarzanları, play-off çeyrek finalinde Beşiktaş Emlakjet ile eşleşti

SPOR 05.05.2024, 15:03
Potanın Tarzanları Karşıyaka'ya mağlup oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) normal sezonun son haftasında Pınar Karşıyaka’ya 98-80 mağlup oldu. Normal sezonu 6’ncı sırada tamamlayan Potanın Tarzanları, play-off çeyrek finalinde Beşiktaş Emlakjet ile eşleşti.MANİSA (İGFA) -  Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) normal sezonun son haftasında Pınar Karşıyaka’yı Manisa’da ağırladı. Karşılaşmayı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile birlikte Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Aktaş ve protokol üyeleri de takip etti.

Mücadeleye iyi başlayan taraf olan Potanın Tarzanları, ilk 5 dakikayı 12-7 önde geçti. Periyodun ilerleyen dakikalarında Ericrk McCollum ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 26-24 önde tamamladı. İkinci periyotta sayı bulmakta zorlanan yeşil-beyazlı takım soyunma odasına 50-40 geride gitti. Üçüncü periyoda çok iyi başlayan Manisa BBSK, yaptığı baskılı savunma sonrasında 10 sayılık farkı kapattı. Periyot içerisinde Fatts Russell’ın hızlı hücumlarda gelen turnikeleri sonrasında Manisa BBSK 61-60 öne geçmeyi başardı. Son anlarda kolay sayılar bulan Pınar Karşıyaka final periyoduna 71-67’lik skorla önde girdi. Final periyodunun ilk 4 dakikasında sayı bulamayan yeşil-beyazlı takım karşılaşmadan 98-80 mağlup ayrıldı.

PLAY-OFF’TA RAKİP BEŞİKTAŞ EMLAKJET

Pınar Karşıyaka mağlubiyetiyle normal sezonu 6’ncı sırada tamamlayan Potanın Tarzanları, play-off çeyrek finalinde Beşiktaş Emlakjet ile eşleşti. Ligin ilk yarısında deplasmanda Beşiktaş’a 76-73 mağlup olan yeşil-beyazlı takım, Manisa’da rakibini 78-70’lik skorla yenmişti.

Pako Cruz 20 sayı, Ryan Luther 17 sayı, Emanuel Terry 14 sayı, 11 ribaunt, Fatts Russell 13 sayı, Sinan Sağlam 7 sayı, Ege Arar 6 sayı, Barış Çağan Özkan da 3 sayı ile karşılaşmayı tamamladı. 

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