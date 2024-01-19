ETTDER Genel Başkanı Filiz Konca Sanat ve Sanatçının Yanında !

Emeklilikte Tarihe Takılanlar Derneği ( ETTDER) Genel Başkanı Filiz Konca toplumun herkesimi ile görüşüyor..

Özelikle sanat ve sanatçıların ETT konusundaki mağduriyetlerini yakından takip eden Sayın Konca , Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Genel Başkanı Sayın Fuat BODUR beyi makamında ziyaret ett,

Sanat ,Cemiyet Siyaset ve İş Dünyasının da yakında tanıdığı Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Genel Başkanı Sayın Fuat BODUR, herkes tarafında sevilen sayılan herkesin teveccühüne mazhar olmuş başarılı isim.

Penturk Haber'e açıklama da bulunan ETTDER Genel Başkanı Sayın Koonca ; Sayın Fuat BODUR bey ile görüşmesinin çok faydılı geçtiğini Sanatçılarımızın maduriyetlerini gidermek üzere hep bereber hep birlikte dayanışma ile de giderceklerini ifade etti.