Emre Kaya'dan Mehmet Çevik'e sürpriz

Mehmet Çevik, haftasonu Bursa'da sahneye çıktığı mekanda ünlü popçu Emre Kaya'yı ağırladı. Meslektaşına sürpriz yapan Emre Kaya, sahneye çıkıp Mehmet Çevik'le düet yaptı.BURSA (İGFA) - Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik, haftasonunda Bursa’da sevenleriyle buluştu. Mekanı yine hınca hınç dolduran Çevik'i izleyenler arasında sürpriz bir de konuk vardı.

Ünlü popçu Emra Kaya, Mehmet Çevik'i izlemeye geldiği mekanda meslektaşının daveti üzerine sahneye çıktı.

İkili birlikte daha önce Mehmet Çevik'in Serdar Ortaç'la birlikte seslendirdiği 'Bilsem Ki' şarkısında düet yaptı.