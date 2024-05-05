Türkiye'de en çok araç FSM Köprüsü'nden geçiyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı yol ağında gerçekleşen trafik hacimlerinin metropol kentlerin geçiş noktalarında hizmet veren bazı akslarda artış gösterdiğini belirterek, karayolları ulaşım yatırımlarının lokomotifi anlayışıyla yüksek standartlı yollar ile konforlu ve güvenli yol ağı oluşturduklarını söyledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı yol ağında gerçekleşen trafik hacimlerinin metropol kentlerin geçiş noktalarında hizmet veren bazı akslarda artış gösterdiğini belirterek, karayolları ulaşım yatırımlarının lokomotifi anlayışıyla yüksek standartlı yollar ile konforlu ve güvenli yol ağı oluşturduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2023 yılı Trafik Hacim Bilgileri istatistiklerini değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye'de ulaşımın tüm modlarında çağ atlatan yatırımlar ve atılımlar yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, karayollarının, ulaşım yatırımlarının lokomotifi olduğunu söyledi. Uraloğlu, karayollarında yapılan yüksek standartlı yollarla Türkiye'nin dört bir yanında konforlu ve güvenli ulaşımı sağladıklarının altını çizerek, Ülkemizin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. Vatandaşlarımız artık yolculuklarında karayolunu da tercih ediyor. diye konuştu.
TRAFİK HACİMLERİ METROPOL GEÇİŞLERİNDE ARTIYOR
Ülke genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında gerçekleştirilen ölçümlerde trafik hacimlerinin metropol geçişlerinde ve Karadeniz Sahil Yolu gibi bölgesel hizmet veren akslarda artış görüldüğünün altını çizen Bakan Uraloğlu, en çok trafik hacminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde oluştuğunu söyledi.
FSM Köprüsü'nde trafik hacmi 240 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise 190 bin oldu. İstanbul-Tekirdağ Devlet Yolunun bazı kesimlerinde Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) miktarı 100 bini aştığını ifade eden Bakan Uraloğlu, İstanbul-Kocaeli Devlet Yolunun çeşitli noktalarında 70 bini aşmaktadır. İstanbul Havalimanına bağlantı sağlayan yol kesiminde ise trafik 100 bini geçtiğini kaydetti.
Bu arada Yıllık Ortalama Günlük Trafik miktarlarının yüksek olduğu kesimlere dair açıklamalar yapan Bakan Uraloğlu, "İzmir şehir merkezindeki KGM sorumluluğundaki bazı kesimlerde trafiğin 70 binin üzerine çıktı. Konya şehir geçişindeki kesimlerde trafik 100 bini aşıyor. Ankara-Sincan-Yenikent güzergahındaki bazı kesimlerde 100 binin üzerine çıktı. Ankara Havalimanına erişim sağlayan güzergahta bazı kesimlerde ise günlük araç sayısı 70 bini aştı. Ankara-Gölbaşı arasında da her gün 80 bin araç seyahat etti. Ankarayı Polatlı tarafına bağlayan Ankara-Temelli Yolunu da her gün 60 binin üzerinde araç kullandı" diye konuştu.
Bakan Uraloğlu, Ankara'nın şehir içi trafiğini rahatlatan önemli yollardan biri olan Eskişehir Çevre Yolunda da trafik hacminin günlük 70 binin üzerinde olduğunu kaydetti.
Gaziantep için büyük öneme sahip Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım sağlayan yol kesiminde ise günlük trafiğin 70 bini geçtiğini belirten Bakan Uraloğlu, Samsun'da ise Samsun Çevre Yolu'nun önemli oranda trafik alan yollardın bir diğeri olduğunu belirterek, Çevre Yolu'nun her gün 60 bin araç tarafından kullanıldığını, Karadeniz Sahil Yolunda ise en fazla yoğunlaşan kesimin Trabzon geçişi olduğunu vurgulayarak trafik hacminin 90 bine ulaştığını sözlerine ekledi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|93
|2. Fenerbahçe
|34
|89
|3. Trabzonspor
|35
|58
|4. Başakşehir
|35
|55
|5. Beşiktaş
|35
|54
|6. Alanyaspor
|35
|49
|7. Kasımpasa
|35
|49
|8. Rizespor
|35
|49
|9. Sivasspor
|34
|48
|10. Antalyaspor
|34
|45
|11. A.Demirspor
|35
|44
|12. Samsunspor
|35
|42
|13. Kayserispor
|35
|41
|14. Ankaragücü
|35
|39
|15. Karagümrük
|35
|37
|16. Konyaspor
|34
|36
|17. Gaziantep FK
|34
|34
|18. Hatayspor
|34
|33
|19. Pendikspor
|34
|30
|20. İstanbulspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|33
|72
|2. Göztepe
|33
|69
|3. Sakaryaspor
|33
|58
|4. Ahlatçı Çorum FK
|33
|56
|5. Bodrumspor
|33
|56
|6. Kocaelispor
|33
|55
|7. Boluspor
|33
|50
|8. Bandırmaspor
|33
|48
|9. Gençlerbirliği
|33
|48
|10. Erzurumspor
|33
|45
|11. Manisa FK
|33
|40
|12. Keçiörengücü
|33
|40
|13. Ümraniye
|33
|38
|14. Adanaspor
|33
|36
|15. Şanlıurfaspor
|33
|35
|16. Tuzlaspor
|33
|35
|17. Altay
|33
|9
|18. Giresunspor
|33
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|36
|83
|2. M.City
|35
|82
|3. Liverpool
|35
|75
|4. Aston Villa
|36
|68
|5. Tottenham
|34
|60
|6. Newcastle
|35
|56
|7. Chelsea
|35
|54
|8. M. United
|34
|54
|9. West Ham United
|36
|49
|10. Bournemouth
|36
|48
|11. Wolves
|36
|46
|12. Brighton
|35
|45
|13. Fulham
|36
|44
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|36
|37
|16. Brentford
|36
|36
|17. Nottingham Forest
|36
|29
|18. Luton Town
|36
|26
|19. Burnley
|36
|24
|20. Sheffield United
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|87
|2. Girona
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|73
|4. Atletico Madrid
|34
|67
|5. Athletic Bilbao
|34
|61
|6. Real Sociedad
|34
|54
|7. Real Betis
|34
|52
|8. Valencia
|33
|47
|9. Villarreal
|33
|45
|10. Getafe
|34
|43
|11. Osasuna
|34
|39
|12. Deportivo Alaves
|33
|38
|13. Sevilla
|33
|38
|14. Las Palmas
|34
|37
|15. Rayo Vallecano
|33
|34
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Celta Vigo
|33
|31
|18. Cadiz
|34
|26
|19. Granada
|33
|21
|20. Almeria
|33
|14