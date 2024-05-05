Türkiye'de en çok araç FSM Köprüsü'nden geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı yol ağında gerçekleşen trafik hacimlerinin metropol kentlerin geçiş noktalarında hizmet veren bazı akslarda artış gösterdiğini belirterek, karayolları ulaşım yatırımlarının lokomotifi anlayışıyla yüksek standartlı yollar ile konforlu ve güvenli yol ağı oluşturduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2023 yılı Trafik Hacim Bilgileri istatistiklerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye'de ulaşımın tüm modlarında çağ atlatan yatırımlar ve atılımlar yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, karayollarının, ulaşım yatırımlarının lokomotifi olduğunu söyledi. Uraloğlu, karayollarında yapılan yüksek standartlı yollarla Türkiye'nin dört bir yanında konforlu ve güvenli ulaşımı sağladıklarının altını çizerek, Ülkemizin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. Vatandaşlarımız artık yolculuklarında karayolunu da tercih ediyor. diye konuştu.

TRAFİK HACİMLERİ METROPOL GEÇİŞLERİNDE ARTIYOR

Ülke genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında gerçekleştirilen ölçümlerde trafik hacimlerinin metropol geçişlerinde ve Karadeniz Sahil Yolu gibi bölgesel hizmet veren akslarda artış görüldüğünün altını çizen Bakan Uraloğlu, en çok trafik hacminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde oluştuğunu söyledi.

FSM Köprüsü'nde trafik hacmi 240 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise 190 bin oldu. İstanbul-Tekirdağ Devlet Yolunun bazı kesimlerinde Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) miktarı 100 bini aştığını ifade eden Bakan Uraloğlu, İstanbul-Kocaeli Devlet Yolunun çeşitli noktalarında 70 bini aşmaktadır. İstanbul Havalimanına bağlantı sağlayan yol kesiminde ise trafik 100 bini geçtiğini kaydetti.

Bu arada Yıllık Ortalama Günlük Trafik miktarlarının yüksek olduğu kesimlere dair açıklamalar yapan Bakan Uraloğlu, "İzmir şehir merkezindeki KGM sorumluluğundaki bazı kesimlerde trafiğin 70 binin üzerine çıktı. Konya şehir geçişindeki kesimlerde trafik 100 bini aşıyor. Ankara-Sincan-Yenikent güzergahındaki bazı kesimlerde 100 binin üzerine çıktı. Ankara Havalimanına erişim sağlayan güzergahta bazı kesimlerde ise günlük araç sayısı 70 bini aştı. Ankara-Gölbaşı arasında da her gün 80 bin araç seyahat etti. Ankarayı Polatlı tarafına bağlayan Ankara-Temelli Yolunu da her gün 60 binin üzerinde araç kullandı" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Ankara'nın şehir içi trafiğini rahatlatan önemli yollardan biri olan Eskişehir Çevre Yolunda da trafik hacminin günlük 70 binin üzerinde olduğunu kaydetti.

Gaziantep için büyük öneme sahip Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım sağlayan yol kesiminde ise günlük trafiğin 70 bini geçtiğini belirten Bakan Uraloğlu, Samsun'da ise Samsun Çevre Yolu'nun önemli oranda trafik alan yollardın bir diğeri olduğunu belirterek, Çevre Yolu'nun her gün 60 bin araç tarafından kullanıldığını, Karadeniz Sahil Yolunda ise en fazla yoğunlaşan kesimin Trabzon geçişi olduğunu vurgulayarak trafik hacminin 90 bine ulaştığını sözlerine ekledi.