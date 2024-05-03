Yıldırım'da okul sporları ilçe şenlikleri devam ediyor

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen okul sporları şenliği, ortaokul müsabakaları devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, öğrencileri sporla buluşturmak adına, okul sporları şenliği düzenliyor. İlkokul, orta okul ve lise kategorilerinde 8 ayrı branşta 4 bin 142 çocuğun katıldığı şenliğin ilkokul ve lise kategorileri tamamlanırken, ortaokul müsabakaları ise kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. 46 okuldan 191 takım halinde bin 944 öğrenci; basketbol, futbol, futsal, masa tenisi, dart, satranç, 3x3 basketbol ve voleybol branşlarında yarışıyor. Yarışmaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlar ödüllendirilecek.

Yıldırım’ın gerçek sahibinin gençler ve çocuklar olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu farkındalıkla evlatlarımızın ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak için projeler hayata geçiriyoruz. Bir taraftan spor şenlikleri düzenlerken diğer yandan ilçemizi kütüphanelerle donatıyor, kültürel ve sanatsal etkinliklerin merkezi haline dönüştürüyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik spor yatırımlarımızın meyvelerini topluyoruz. Lisanslı sporcu sayımız 5 bine yaklaşırken, sporcularımız 3 bin madalya ve 198 kupa kazandı. Geride kaldığımız süreçte çocuklardan kadınlara, gençlerden özel gereksinimli kardeşlerimize 260 bin hemşerimize spor hizmeti verdik” dedi.