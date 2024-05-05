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Milli sporcular 'fizyoterapi'nin önemini anlattı

Bu yıl ilki düzenlenen Ulusal Üsküdar Üniversitesi Sporda Fizyoterapi Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi Np Sağlık Yerleşkesinde yapıldı Sempozyuma, fizyoterapi alanının önde gelen isimleri ve farklı alanlardan milli sporcular katıldı

SPOR 05.05.2024, 17:14
Milli sporcular 'fizyoterapi'nin önemini anlattı

Bu yıl ilki düzenlenen Ulusal Üsküdar Üniversitesi Sporda Fizyoterapi Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi Np Sağlık Yerleşkesinde yapıldı. Sempozyuma, fizyoterapi alanının önde gelen isimleri ve farklı alanlardan milli sporcular katıldı.İSTANBUL (İGFA) - 1. Ulusal Üsküdar Üniversitesi Sporda Fizyoterapi Sempozyumu açılış konuşmalarını Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kavak, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Deniz Demirci ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin gerçekleştirdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin konuşmasına sporun evrensel bir değer olduğunu söyleyerek başladı.

“Dünyanın neresinde olursanız olun inançlı-inançsız, erkek-kadın, dil, din hiç bunların arasında fark olmadan yapılan aktivitelerden bir tanesidir.” diyen Ertekin, sporun bazen bireysel, bazen de toplumsal olduğunu belirterek, "Bazen insanlar bir araya gelmede çok zorluk çekseler de bakarsınız uluslararası müsabakalarda, kişisel yarışmalarda bir sürü insanı bir araya getiren önemli bir değerdir. Sporu toplumda yaygınlaştırmış olan ülkelerde genel sağlığa çok olumlu etkileri olduğunu görüyoruz. Koruyucu sağlık açısından da spor son derece önemli. Ben herkese yaşam boyu yapabilecekleri bir spor dalı seçmelerini ve sürdürmelerini öneririm. Hem daha mutlu olursunuz, ruhunuz daha sağlıklı olur, insan ilişkileriniz yaşam süreniz iyi olur. Tabiki bu spor aktivitelerini gerçekleştirirken zaman zaman da istenmeyen sakatlıklar ortaya çıkıyor. Bu noktada da fizyoterapist arkadaşlarımız devreye giriyor. Özellikle günümüzde spor yaparken veya farklı yaralanmalardan sonra insanları ayağa kaldırıyor olmaları çok önemli. Hareketleri kısıtlanmış bir insanı kendi kendine yeter hale getirmek konusunda fizyoterapistler son derece başarılı.” dedi.

Günümüzde sporun gittikçe yaygınlaşmasının ve değişik alanlarda çalışanların ilgi duyduğu bir iş, uğraş haline dönüşmesinin sporun gerçekten de önemli bir olgu olduğunu gösterdiğini ifade eden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Deniz Demirci, “Her ne kadar sporun bir oyunla işten uzaklaşma aracı olarak ortaya çıktığı kabul edilse de gerek ekonomik, gerek hukuki, gerek uluslararası barış yönünden altın değeri kazandığı görülmektedir. Bu anlamda spor çok yönlü toplumsal gurur haline gelmiştir, bunun baş aktörleri de şüphesiz sporculardır.” diye konuştu.

BUZ PATENİ MİLLİ SPORCUSU 6 YAŞINDAKİ ZEYNEP YAĞMUR YILMAZ DA SEMPOZYUMDA…

Sempozyuma katılan sporculardan Minikler Kategorisi Buz Pateni Yarışmalarında ulusal ve uluslararası başarılar elde eden 6 yaşındaki Zeynep Yağmur Yılmaz, sakatlanmamak için fizyoterapi desteği aldığını söyledi.

Yılmaz ayrıca “2 buçuk yıldır bu sporu yapıyorum. Çağdaş sanat, jimnastik, algoritma ve Rus buz pateni hocalarını daha iyi anlayabilmek için Rusça eğitimi alıyorum.” dedi.

Sempozyum sonunda konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi.

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