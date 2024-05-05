Hudut Kartalları geçit vermedi

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişi Edirne'de yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişinin Edirne'deki hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.

Yapılan incelemede yakalananlardan 4'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi. Bakanlık, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğünü kaydetti.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1787109036791378335