TSYD seçimlerinde Bursa’dan İlhan Öztat’a tam destek

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) 8 Mayıs’ta gerçekleştireceği kongrede mevcut başkan Oğuz Tongsir’in yönetim kurulu listesinde Bursa Şubesi önceki dönem başkanı İlhan Öztat da yer alıyor.BURSA (İGFA) - Spor medyasının önemli isimlerini bünyesinde barındıran TSYD, 8 Mayıs Çarşamba günü olağan kongresini gerçekleştirecek. Levent Tesisleri’nde İsmail Er ile genel başkanlık yarışına girecek olan Oğuz Tongsir’in yönetiminde yer alan TSYD Bursa Şubesi önceki dönem başkanı İlhan Öztat çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Şubesi’nde gerçekleştirdiği başarılı faaliyetlerle genel merkezin de desteğini alan Öztat, iki dönemdir hayata geçirdiği projelerle üyelerden büyük destek alan Oğuz Tongsir’in yeni yönetim listesinde kendisine yer buldu. Bursa medyasında uzun zaman yönetici olarak görev yapan ve sayısız gencin mesleğe kazandırılması noktasında adımlar atan İlhan Öztat, Tongsir’le birlikte TSYD bayrağını daha da yukarı çekeceklerine inandıklarını söyledi.