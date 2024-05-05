Kestel için OSB'ye bir tepki de Bursa Platformu'ndan

Bursa'nın verimli toprakları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kestel Soğuksu Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayı ile yapılmak istenen yeni OSB planına tepkiler durmuyor.BURSA (İGFA) - Bursa Platformu Derneği Yönetim Kurulu, önceki gün yaptığı toplantıda konuyu ele aldı.

Toplantı sonrasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte açıklama yapan Dernek Başkanı İsmail Hakkı Kavurmacı, askıya çıkarılan planın kabul edilmesi halinde Bursa'nın geleceği açısından endişe verici gelişmeler olacağını düşündüklerini ifade etti. Kavurmacı, bu planın kentin geleceğini riske attığını belirterek, "Kent Anayasası hazırlanmadan ve kent dinamikleriyle istişare edilmeden alınan bu karar, kabul edilemez" dedi.

Kavurmacı, sanayileşmeye ve Bursa’nın gelişimine katkı sağlayacak projeleri her zaman desteklediklerini fakat şehrin dinamikleri tarafından yeterince tartışılmadan oldu-bitti şeklindeki uygulamalara ise karşı olduklarını belirtti. Başkan Kavurmacı, Bursa’nın bir sanayi kenti olduğu kadar, aynı zamanda verimli arazileri ile Türkiye’nin önemli bir meyve ve sebze üretim merkezi olduğunu, tarih ve kültür hazineleri, termal kaynakları, Uludağ’ı ve gastronomisi ile de ön plana çıktığını vurguladı.

BURSA’DA TARIM VE TURİZM YATIRIMLARI DESTEKLENMELİ

Bursa’da sanayileşme kadar şehrin tarım ve hayvancılık ile turizm potansiyelinin desteklenmesinin gelecek adına daha doğru olacağına inandıklarını da vurgulayan Kavurmacı, şunları da söyledi:

“Bursa Platformu Derneği olarak şehrimizin daha yaşanabilir olması için bir dizi çalışma yürütüyoruz. Şehrimizin geleceğini ilgilendiren bu konu hakkında da yönetim kurulumuzda bir toplantı yapıp konuyu ele aldık. Bursa gerek hanlar bölgesi gerekse İznik ile zengin bir kültür ve inanç turizmi potansiyeline sahiptir. Ayrıca Uludağ ve sahilleri de ayrı bir hazinedir. Yine şehrimizin gastro turizm potansiyelini göz ardı edemeyiz. İlave olarak termal kaynaklarımızın değerlendirmek konusunda gerekli adımları atmalıyız. Tekstil ve otomotiv alanındaki yatırımlar kadar tarıma dayalı sanayiyi desteklemek daha doğru olacaktır. Tarıma dayalı sanayi ile bu şehrin çıkardığı dünya markaları olduğunu unutmayalım. Sonuç olarak Bursa’nın geleceğinin Bursa Kent Konseyi öncülüğünde masaya yatırılması, ortak akıl ile geleceğimizin planlanması daha doğru olacaktır. Bursa’nın geleceğinin oldu-bitti ile şekillenmesine göz yummayacağımızı da kamuoyuna saygı ile duyururuz.”