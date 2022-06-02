Ümit Özdağ: Bugünün yarını var!

İstanbul'da Esenyurt ilçesinde Kaymakamlık Makamı'nda iki kez randevu istemesine rağmen her ikisinde de randevu alamayan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Kaymakamlık önünde basın açıklaması yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İstanbul Esenyurt Kaymakamlığı’nın önünde yaptığı açıklamada, İstanbul ve Esenyurtlulara çağrı da bulundu.

Sığınmacı ve kaçak terörünü yaşayan Esenyurt'ta yaşanan olaylarla iligli Kaymakamlığı ziyaret etmek isteyen ve iki kez randevu istemesine rağmen, Kaymakamlığın randevu verecek saati bulamadığını öne süren Genel Başkan Özdağ, "Bugünün yarını var" dedi. Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül'e seslenen Ümit Özdağ, "Kendisine hatırlatıyorum. AKP'nin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin Kaymakamısın. Bu kadar Süleyman'dan korkma. Unutma gelecek sene Ankara'ya gelip 'Buyrun efendim' demek zorunda kalacaksın" dedi.

Türkiye'de 10 milyonu aşan kaçak ve sığınmacılar olduğunu anımsatan Özdağ, "Daha dün bu ilçeden 464 kişiyi gözaltına alarak sınır dışı etmek için eylemde bulundular ama daha binlercesi var. Bundan dolayı ne yazık ki Haziran 2023’e kadar sinirlerinize ve öfkenize hâkim olarak bekleyecek ve sabredeceksiniz. Merak etmeyin gelecek sene haziran seçimlerinden sonra bütün sığınmacı ve kaçaklar vatanlarına dönmeye başlayacak. O tarihe kadar kızgınlığınızı, öfkenizi yüreğinizde saklayın sokağa taşımayın bırakın polis ve devlet güçleri yapsınlar işlerini. Siz de tedbirli olun. Çocuklarınızı, ailenizi her gün güvenliği daha da azalan İstanbul’da daha dikkatli şeklide koruyun" çağrısında bulundu.