Başkan Yalçın: "Yüzümüzü yeniden Anadolu'ya döneceğiz"

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedir Yalçın, ülke gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Suyun, samanın dahi ithal edildiği, iktidarın kasten ekonomik krizin arkasına sığındığını belirten Başkan Yalçın:" Anadolu'dan aldığımız güçle Anadolu Birliği Partisi ile bütün bu sorunlar bitecek. Türkiye yeniden yüzünü Anadolu'ya dönecek"dedi.ANKARA (İGFA) - Başkan Yalçın ülke gündemine ilişkin değerlendirmede bulunarak iktidarın ekonomik politikalarını eleştirdi. Türkiye'de verimli olarak görülen her şeyin AKP iktidarı döneminde yandaş şirketleri ve yabancı şirketlere peşkeş çekildiğini dile getiren Başkan Yalçın yaptığı açıklamada şunları söyledi:" Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleri ve geleceği, bugün büyük bir tehdit altındadır. Ekonomik kriz derinleşiyor, ülkenin kaynakları adeta talan ediliyor ve tarım cenneti olan topraklarımız cehenneme dönmüştür. Bu vahim durum karşısında sessiz kalmak, geleceğimizi tehlikeye atmaktır. Anadolu Birliği Partisi olarak, bu acil çağrıyı yapmak zorundayız. İktidarın, ekonomik krizi çözmek ve ülkeyi refaha götürmek adına gerekli adımları atmaması, vatandaşların temel ihtiyaçlarını göz ardı etmesi kabul edilemez bir durumdur. Marketler denetlenmiyor, yandaş firmalarla yapılan işbirlikleri ülkeyi daha da derin bir çıkmaza sürüklüyor. Ülkemizin suyu, samanı dahi ithal eder hale gelmiştir. Tarımın ve yerli üretimin önemi göz ardı edilerek, verimli arazilerimiz, fabrikalarımız, kurum ve kuruluşlarımız yabancı şirketlere peşkeş çekilmiştir. Bu yol, Türkiye'yi emperyalist güçlerin oyuncağı haline getirmiştir.

"YÜZÜMÜZÜ ANADOLU'YA DÖNECEĞİZ"

Anadolu Birliği Partisi olarak, bu vahim duruma karşı çıkıyor ve çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Ülkenin kaynaklarını korumak, yerli üretimi desteklemek ve vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için somut adımlar atılmalıdır. Bu çerçevede, Anadolu Birliği Partisi olarak güçlü politikalar ve projelerle ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaya söz veriyoruz. Vatandaşlarımızın refahı ve ülkenin geleceği için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Anadolu'dan aldığımız güçle yüzümüzü tekrar Anadolu'ya döneceğiz"dedi.