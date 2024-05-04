CHP’li Foça Belediye Başkanı makam aracını satıyor

Göreve yeni seçilen Foça’nın CHP’li yeni belediye başkanı Saniye Bora Fıçı, işçi maaşlarını ödeye bilmek için makam aracını satılığa çıkardı.www.haberinioku.com.tr / İZMİR (İGFA) - Foça Belediyesi’nin Mayıs ayı toplantısında gündem bir süreden ödenemeyen işçi maaşlarıydı. Meclis toplantısında konuşan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, meclis üyelerini bilgilendirdi.

Başkan Fıçı” Belediyemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı personel maaşlarının ödene bilmesi amacıyla belediye başkanlığına ait Mercedes vito marka 35 FA 5555 plakalı makam aracın satılması hususunun gündeme alınmasını öneriyorum “dedi. Yapılan oylama sonucunda makam aracının satılmasına karar verildi.

BAŞKAN NE DEMİŞTİ Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı seçim çalışmaları sırasında Yeni Bağarasında yaptığı konuşma da işçi maaşları konusunda hassas olduğunu belirterek" Hatta bir sonraki ayın işçi maaşını bir ay önceden hazır bulunduracağını" dile getirmişti



ARAÇ HANGİ OLAYA KARIŞMIŞTI Satışa çıkarılan 35 FA 5555 Plakalı makam aracı Fatih Gürbüz döneminde bir kazaya karışmış olay uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı.