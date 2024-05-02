Türk Telekom’un fiber gücü ile yarının teknolojilerine hazır

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, “memleketin bir şehrini değil her şehrini” yaklaşımıyla Türkiye’yi fiber ağlarla örmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, Yarının teknolojileri için olmazsa olmazların başında gelen fiber altyapı uzunluğunu 2023 yıl sonu itibarıyla 437 bin km’ye yükseltirken hane kapsamasını 32,2 milyona çıkardı.

Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, “2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye’deki toplam 562 bin km’lik fiber altyapının 437 bin km’si Türk Telekom tarafından tesis edildi. Fibere bağlı LTE baz istasyonlarımız %52’ye ulaştı. Altyapımız ve öncü çalışmalarımızla Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörüyüz” diye konuştu.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yarının teknolojileri için uygun altyapıyı sağlamak adına faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Dijital geleceğin inşasında öncü rol oynayan Türk Telekom, 2023 yıl sonu itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 437 bin km’ye ve hane kapsamasını 32,2 milyona yükseltti. 5G’nin efektif kullanılması için en önemli gerekliliklerden olan baz istasyonlarının fiberleşmesi adına önemli çalışmalar yapan Türk Telekom, LTE baz istasyonlarının yüzde 52’sini fiberle bağlayarak yeni nesil teknolojilere uygun hale getirdi. Yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk özel endüstriyel 5G mobil şebekesi, ilk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk çevrimiçi uzaktan ameliyat, tarımda ilk akıllı traktör kullanımı, dünyanın ilk 5G VR Kukla Tiyatrosu gibi öncü projeler gerçekleştirerek teknoloji birikimiyle hayatın her alanına yön vererek dijital geleceğin mimarlığını üstleniyor.