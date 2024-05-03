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Fatih Sultan Mehmet Han Hünkar Çayırı’nda anıldı

İstanbul Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han vefatının 543 yılında Gebze Belediyesi tarafından Hünkar Çayırı’nda düzenlenen programda dualarla anıldı

YAŞAM 03.05.2024, 17:34
Fatih Sultan Mehmet Han Hünkar Çayırı’nda anıldı

İstanbul Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han vefatının 543. yılında Gebze Belediyesi tarafından Hünkar Çayırı’nda düzenlenen programda dualarla anıldı.KOCAELİ (İGFA) - Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han, Gebze Belediyesi tarafından Fatih’in vefat ettiği Tarihi Hünkar Çayırı’nda düzenlenen programda dualarla anıldı.

Gazeteci-yazar İsmail Kahraman’ın moderatörlüğünü üstlendiği ve tarihçi yazarlar Ramazan Akbaş ve Recep Kankal’ın konuşmacı olarak katıldığı anma programı Fatih’in otağı Hünkar Çayırı’nda düzenlenen anma programı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Program ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdür Hikmet Tatoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, meclis üyeleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirildi.

TARİHE İZ BIRAKAN İSİMLER

Anma programında selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Kıymetli protokol, saygıdeğer öğretmenlerimiz ve bugün burada olmamızın asıl nedenleri gençler. Sevgili gençler, milletler tarihinde bazı kırılma noktaları vardır. Ve bu kırılmaları milletlere yaşatan bazı yöneticiler, hükümdarlar vardı. İşte bu kırılımların en büyük örneklerinden birisi de Fatih Sultan Mehmet Han… Tarihte Roma gücüne karşı savaşan iki komutan var; birisi Hanibal birisi de Fatih Sultan Mehmet Han. Ancak Sultan Mehmet Han İstanbul’u alarak hem çağ açıp çağ kapatmış hem de Peygamberimizin müjdesini yerine getirmiştir. Peygamber Efendimizin sözünü kendisine istikamet olarak belirlemiş ve o hedefi gerçekleştirene kadar mücadele etmiştir. Napolyon’a sormuşlar dünya tek bir devlet olsa başkenti neresi olur diye. Napolyon’un cevabı ise İstanbul olur demiş. Dünyanın en kıymetli köşe başı topraklarının başında İstanbul gelir. Son on yılda ülkemiz bölgesinde hem güç hem de aktör olarak tescilini yaptı. Türkiye artık küresel bir aktör haline gelmiştir. Peki geriye ne kalmıştır. Geriye dünyanın küresel gücü olmak kalmıştır. Bunu da teknolojide, savunma sanayinde gelişerek başaracağız. Bunlarda sevgili gençlerimiz sizinle başaracağız, sizler başaracaksınız” ifadelerini kullandı.

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