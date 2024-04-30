KOBİ'lerin dijital dönüşüm yol haritası Kayseri'de konuşuldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen Akıllı KOBİ Kayseri Dijital Dönüşüm Konferansı gerçekleşti.KAYSERİ (İGFA) - Yılın ikinci ve serinin beşinci etkinliği olan konferansta; KOBİ'lerin ikiz dönüşüm yolculuğu, dijital iş servisleri, e-ticarette başarının sırrı, iş süreçlerinde dijitalleşme ve e-ihracatta yeni fırsatlar konuları masaya yatırıldı.Turkcell Dijital İş Servisleri'nin ana, PayTR ve Digital Exchange'in platin, Logo Yazılım, BIS Çözüm ve Eclit'in altın sponsorluğunda gerçekleştirilen Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı'nın Kayseri'deki paydaşları arasında Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Borsası yer aldı.

İş dünyasından önemli isimlerinin yer aldığı panellerde KOBİ'lerin dijital dönüşümü ve sektörler özelinde faydalı bilgiler paylaşıldı.

Etkinliğin açılış konuşmacılarından Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, dijitalleşmeyle birlikte verimliliğin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, “Artık KOBİ'lerimizin birbirleriyle rekabet etmeleri kadar, verimli olmaları, birbirlerine tamamlayıcı olmaları ve birlikte çalışarak ölçek ekonomisine geçebilmeleri de son derece önemli. Bunun yolu ise dijitalleşmeden geçiyor. Teknoloji sayesinde iş bölümünü eskisinden çok daha verimli bir halde gerçekleştirebiliyoruz. Yine teknoloji sayesinde bu iş bölümünü izleyip, takip edebiliyoruz. Yapay zeka sayesinde aksaklıkları insana ihtiyaç duymadan tespit edebiliyor, daha problemler ortaya çıkmadan önleyebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde ise dijitalleşmeye ayak uyduramayan KOBİ'lerin faaliyetlerine devam etmesi imkansız hale gelecek. Dijitalleşmek artık bir ihtiyaçtan öte bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ikiz dönüşüme dikkat çekerek, “Yeşil dönüşüm bir tercih ya da alternatif değil, artık bir zorunluluktur. Hepimizin gerekli önlemleri alması ve bu dönüşüme uyum sağlaması gerekiyor. Karbon ayak izinden dolayı ihracatçılarımızın ihracat yapamayacak hale gelmesini tercih etmeyiz, zaman daralıyor. Bunun gibi dijital dönüşüm ve yapay zeka temelli üretime de hazır hale gelmeliyiz. Onun için 'ürünlerinizi dijital ortama taşıyın' diyoruz. Dijitalleşmek artık ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluk haline geldi. Bu sebeple ne üretiyorsanız, ne alıp satıyorsanız bunu mutlaka dijital platformlarda yapmalısınız. Aksi takdirde, dijital çağın şartlarına ayak uyduramazsanız rekabet etme şansınız kalmaz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise, iş dünyasının yenilikçi bir vizyon benimseyerek dijital dönüşüm yolculuğuna çıkmasının kaçınılmaz olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Dijital dönüşümün global çapta bir kalkınma hareketi haline geldiği çağımızda, firmalarını geleceğe taşımak isteyen işletmeler de artık bu dönüşüme katılmak zorunda. Bu yolculuğun kolay olmadığının farkındayız" dedi.