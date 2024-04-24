NEVÜ Turizm Fakültesi öğrencileri Kayaşehir’i gezdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi öğrencileri, Kayaşehir ve Meryem Ana Kilisesi’ni gezdi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak, turizm ve kültür değerlerini tanıtmak ve turizmi geliştirmek amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Turizm Haftası” etkinlikleri çerçevesinde NEVÜ Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik gezi düzenlendi.

İlk olarak, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde turizme kazandırılan Kayaşehir’i gezen NEVÜ öğrencilerine ve beraberindeki akademisyenlere Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü görevlilerince bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalar, bölgenin tarihi ve bundan sonraki süreçte yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verildi.

Heyet daha sonra bir süre önce restorasyon çalışmaları tamamlanarak turizme açılan Meryem Ana Kilisesi’ni gezdi.