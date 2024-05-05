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Kocaeli İtfaiyesi Tekirdağlılara eğitim verdi

EĞİTİM 05.05.2024, 09:11
Kocaeli İtfaiyesi Tekirdağlılara eğitim verdi

Tekirdağ’da kurulu bulunan Muratlı Karton firmasının acil durum ekiplerine Kocaeli İtfaiyesi tarafından eğitim verildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sadece il genelinde değil, talep ve ihtiyaç olması halinde ülke genelinde hizmet veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından Tekirdağ iline bağlı Muratlı ilçesinde kurulu bulunan Muratlı Karton firmasının acil durum ekiplerine eğitim verildi. Firma çalışanları eğitim için Kocaeli’ne geldi. Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının hemen arkasındaki İtfaiye Eğitim Merkezi tesislerinde, firma çalışanlarına yönelik olarak İleri Düzey Yangınla Mücadele eğitimi verildi.

İLERİ DÜZEY YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİ

Tesiste yer alan simülatörler vasıtasıyla uygulamalı olarak kişisel koruyucu donanım, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı, yangın söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, ekip organizasyonu ve çalışması hakkında uygulamalı bilgi aktarıldı.

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