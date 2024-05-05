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Edirne'de Keşan TSO Akademi Bulgarca öğretiyor

Edirne'de Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) bünyesinde oluşturulan “Keşan TSO Akademi” kapsamında Keşan Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Bulgarca Dil Kursu verilmeye başlandı

EĞİTİM 05.05.2024, 11:15
Edirne'de Keşan TSO Akademi Bulgarca öğretiyor

Edirne'de Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) bünyesinde oluşturulan “Keşan TSO Akademi” kapsamında Keşan Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Bulgarca Dil Kursu verilmeye başlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  Keşan TSO eğitim sınıfında gerçekleştirilen “Bulgarca Dil Kursu” Mayıs ayı boyunca Perşembe ve Cuma akşamları 18.00 – 20.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Keşan TSO Akademi kapsamında başlatılan Bulgarca Dil Kursu hakkında bilgilendirme yapan Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Uğurcan Urgan, oda içerisinde oluşturduğumuz Keşan TSO Akademi sistemi ile birlikte bölgenin ve üyelerin istek ve talepleri doğrultusunda kurslara yönelik eğitim ve seminerlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Özellikle bölgenin sınır kapılarına yakınlığı dolayısıyla Bulgaristan’dan ve Yunanistan’dan bölgedeki Keşan, İpsala ve Enez ilçelerimize yıl içerisinde binlerce turistik ziyaret gerçekleştiğine dikkati çeken Urgan, "Yurt dışından gelen turistler hem bölgemizi ziyaret ediyor hem de üyelerimizden ve yerel işletmelerimizden alışveriş yapıyor. Bölgemizdeki esnaflarımız ile turistler arasında dil konusunda iletişimsizlik yaşanıyor. Bölgemizdeki ticareti kolaylaştırmak ve dil konusunda yaşanan sorunu ortadan kaldırmak adına her yıl belirli aralıklarda dil kursları düzenliyoruz. Bu yıl da ilk olarak “Bulgarca Dil Kursu” ile başladık. Bu tür kursları açarak üyelerin ve yerel işletmelerin kendilerini geliştirmelerine, gündelik hayatta kendilerini ifade etmelerine, yurt içinde ve yurt dışında ticaret yapmalarına katkı sağlıyoruz. Düzenlediğimiz dil kursları sayesinde bölgemizde dil sorunu yaşanmayacak. Keşan TSO Akademi kapsamındaodamızda yerel, bölgesel ve ulusal iş birliklerimizle; Emlakçılık, Galericilik, Hijyen, Asansör, İnşaat alanları, İlk Yardım, Dış Ticaret, Ön Muhasebe, Bulgarca Dil Kursu, Yunanca Dil Kursu ve Girişimcilik gibi birçok sektörde ve alanda eğitim gerçekleştiriyoruz. Her zaman bölgemize ve üyelerimize yarar sağlayacak işler yapmaya çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

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