İpsalalı öğrencilerin 'Akıl ve Zeka' başarısı

Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları İl Finali müsabakaları ve ödül töreni gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de İlkokullar arası yapılan müsabakalarda Yenikarpuzlu İlkokulu öğrencileri Çağan Atalay Pentago il 2.si, Almina Köprü Qbitz il3.sü, Rahim Buğra Bayraktar Küre il 3.sü oldu.

Ortaokullar arası yapılan müsabakalarda Sultanköy Ortaokulu öğrencileri Enis Engin Reversi il 1.si, Yenikarpuzlu Mustafa Gergin Ortaokulu öğrencimiz Burç Kerim Güven Küre il 3.sü, Aliço Pehlivan Ortaokulu öğrencisi Kadir Dalkılıç Kulami il 3.sü oldu.

İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, İl Finali Müsabakalarında ilçeyi başarıyla temsil eden ve dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Müdür Engin, onların yetişmesinde emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.