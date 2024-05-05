Bursa'da Emir Sultanlı öğrencilerden bilimsel projeler

Bursa'da Emir Sultan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı proje çalışmalarıyla TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Okul Konferans salonunda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Akbulut, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı. 9 Danışman öğretmen ve 30 öğrencinin ekolojik denge, dil ve edebiyat, biyomedikal cihaz teknolojileri ve tematik alanlarda hazırlanan Dik Dur, Guess The Words, Toz Toplayıcı ve Emici Makine, Patilerin Koruyucuları, Doğal Gübre Yapımı, Cumalıkızık’ın Yatay Mimari Özelliği, Ulu Camii Minberindeki Güneş Sistemi, Eski Anadolu ve Günümüz Türkiye Türkçesi Karşılaştırması, Çevre Kirliliği'nin Toplum Yapısına ve Birey Psikolojisine Etkileri, Yumurta Kabuğu Gübreleri, Bursa’da Bitkisel Biyoçeşitlilik, Mars Gezegeninde Şehirler isimli projeler ziyaretçilere sunuldu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin bulunduğu stantları gezen Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Akbulut, projeleri tek tek inceleyerek projeyi hazırlayan öğrencilerden bilgi aldı. Programın sonunda, projeleri hazırlayan öğrencileri ve projelere danışmanlık yapan öğretmenleri tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Emir Sultan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Arif Ataç, Bilim Fuarı'nda birbirinden farklı 12 projenin de değerli olduğunu ve öğrencilere yaptıkları bilimsel çalışmalarından ötürü eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.