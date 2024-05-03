TOFAŞ play-off için Galatasaray Ekmas karşısında

Play-off şansını normal sezonun son haftasına taşımayı başaran TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 30. hafta mücadelesinde evinde Galatasaray Ekmas ile karşılaşacak. 4 Mayıs Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta mücadelesinde TOFAŞ, evinde Galatasaray Ekmas’ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet alarak 13 galibiyet-16 mağlubiyetle play-off şansını son haftaya taşımayı başaran Bursa ekibi, taraftarı önünde galibiyet serisini 4’e çıkarmayı hedeflerken Mavi Yeşilliler bu maçı kazanması halinde 14 galibiyete ulaşarak diğer maçlardan gelecek sonuçları bekleyecek. Ligde 15 galibiyet-14 mağlubiyetle 6. sırada bulunan Yakup Sekizkök idaresindeki Galatasaray Ekmas ise ligdeki son iki maçında Beşiktaş Emlakjet ve Reeder Samsunspor’u mağlup etmeyi başarmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı ise TOFAŞ 95-76 kaybetmişti.

4 Mayıs Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 30. hafta mücadelesi saat 15.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.