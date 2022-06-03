Antalya Elmalı'da CHP'den 'Meyvecilik Çalıştayı'

CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’nde Elmalı ve Korkuteli ilçelerimiz de yetiştirilen Elma ve Armut üretimi, sorunları çözüm önerileri, pazarlanması ve meyve üretiminin dünü bugünü ve geleceği konulu Meyvecilik Çalıştayı Elmalı’da gerçekleştirildi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - CHP Parti Meclisi Üyesi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü’nden Prof. Dr. İbrahim Yılmaz’ın moderatörlüğünde Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz’in açılış konuşması ile başladı.

CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Meyvecilik Çalıştayı’nda konuşan İl Tarım Komisyonu Başkanı Vahap Tuncer, Antalya'nın önemli bir meyvecilik merkezi olduğuna vurgu yaparak, "17 yılda elma yetiştiriciliği yüzde 54 arttı. Ama hiçbir zaman tarımda sayım yapılmadı. Elmada fiyat ihracata bağlı" dedi.

Seracılığın yeniden ele alınması gerektiğine vurgu yapan Aydın, "Bilimsel planlama yapılmalı. Kooperatifçiliğe bölge halkı yabancı değil. Elmisko var ama kooperatifler süt ve süt ürünleriyle daha fazla uğraşıyorlar. Meyve sektörüne daha fazla önem vermeliler" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın moderatörlüğünü yaptığı Meyve Çalıştayının ilk oturumuna Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, üretici Prof. Rahmi Türk, Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dursun Büyüktaş, Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer ve Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp katıldı. Elma Yetiştiriciliğinde Yaşanan Sorunlar ve Yeni Teknolojiler ele alındı.

Prof. Dr. İbrahim Yılmaz’ın (Akdeniz Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü) moderatörlüğünü yaptığı Çalıştay'ın ikinci bölümünde ise Yaşar Kocaoğlu (Yazır Kalkınma Kooperatifi Başkanı), Ali Çankırlı (Eskihisar Kalkınma Kooperatifi Başkanı), Prof. Dr. Nurdan Tuna Güneş (Ankara Ü. Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü) Dr.Seda Özel (ABB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı) katılımlarıyla Karyağdı (Ankara) Armudunun Dünü Bugünü Yarını, Büyükşehir Belediyesinin Meyve Yetiştiriciliğine İlişkin Proje ve Çalışmaları ve kooperatiflerin sorunları masaya yatırıldı.