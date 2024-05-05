Balıkesir Milletvekili Canbey Kepsutlularla buluştu

Yoğun TBMM Genel Kurul çalışmaları ve yurt dışı programları sonrası Balıkesir’e gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, Kepsut ilçesi Mahmudiye Mahallesini ziyaret etti.BALIKESİR (İGFA) - Her daim saha programlarındaki yüksek enerjisi ve yoğun muhabbeti ile bilinen Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, aynı enerji ve muhabbetle Balıkesir’i karış karış gezmeye, hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Hafta sonu Kepsut ilçesi Mahmudiye Mahallesini ziyaret eden Milletvekili Canbey, Hıdırellez hayrına katıldı.

Hıdrellez hayrında konuşan Canbey, büyük bir davanın temsilcileri oldukları şuuruyla önümüzdeki dönemi Balıkesir için yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceklerini belirterek, “Kim ne derse desin, AK Parti, bu ülkenin ve Balıkesir’imizin, bu milletin partisi olmayı, milletin umudu olmayı sürdürecektir. Allah'ın izni, aziz milletimizin takdiriyle daha nice yıllar boyunca Türkiye içini Balıkesir için çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye, evlatlarımızın hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Gençlerle halat çekme yarışı yapmayı da ihmal etmeyen Canbey, çocukların sergilediği tiyatro oyununu izledi.

Hemşehrileriyle Hıdırellez’in neşesine ortak olan Milletvekili Canbey'e mahalle sakinleri de duydukları memnuniyeti şiir yazılı çiçekle ifade ettiler.