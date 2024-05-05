Konya'da 'Teşrif-i Mevlana'ya ziyaretçi ilgisi

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişinin 796. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında “Urfa İlahileri Programı” ile “Teşrif-i Mevlana Hat Sergisi” ziyaretçilerden ilgi gördü.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında “Urfa İlahileri Programı” ile “Teşrif-i Mevlana Hat Sergisi” düzenlendi.

Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Urfa İlahileri Programı” programında Mehmet Öncel, Halil Altıngöz, Bekir Çiçek tarafında söylenen ilahiler dinleyenlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Konyalıların yoğun ilgi gösterdiği program, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

TEŞRİF-İ MEVLANA HAT SERGİSİ

Etkinlikler kapsamında yine Mevlana Kültür Merkezi’nde Hattat Hüseyin Öksüz’ün talebeleri tarafından oluşturulan Teşrif-i Mevlana Hat Sergisi de ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Ayet ve hadislerin geleneksel el sanatıyla yazılmasıyla oluşan Teşrif-i Mevlana Hat Sergisi’nde 42 eser yer alıyor. Sergiyi ziyaret eden katılımcılar, sergideki tüm eserlerin büyük emekler sonucu ortaya çıktığını, sergiyi ve etkinlikleri çok beğendiklerini ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki etkinlikler kapsamında; 5 Mayıs Pazar günü saat 19.30’da Balkan İlahileri Konseri; saat 21.00’de Konya Türk Tasavvuf Topluluğu tarafından Sema Ayin-i Şerifi icra edilecek. Teşrif-i Mevlana Etkinliklerinin ilk günü olan 3 Mayıs’ta ise Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından temsili karşılama oyunu ile Türk Yıldızları ve Solo Türk tarafından akrobasi gösterisi sergilenmişti.