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MSB: 4 terörist etkisiz halde
Pençe Kilit ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerinde toplamda 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM 05.05.2024, 14:05
Pençe Kilit ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerinde toplamda 4 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK’lı terörist, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiği açıklandı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1787062216203673902
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