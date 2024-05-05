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Evde yetiştirebileceğiniz 5 şifalı bitki

Doğanın büyüsünü paylaşmak ve bitkilerin sihri ile insan hayatına değer katmak için bir araya gelen üç kadın girişimcinin kurduğu Büyübitki, 5 Mayıs Dünya Bitki Günü’nde evinizde yetiştirmeye uygun beş şifalı bitkiyi paylaşıyor

SAĞLIK 05.05.2024, 13:40
Evde yetiştirebileceğiniz 5 şifalı bitki

Doğanın büyüsünü paylaşmak ve bitkilerin sihri ile insan hayatına değer katmak için bir araya gelen üç kadın girişimcinin kurduğu Büyübitki, 5 Mayıs Dünya Bitki Günü’nde evinizde yetiştirmeye uygun beş şifalı bitkiyi paylaşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bitkilerin sihri ile insan hayatına değer katmak için yola çıkan ve bitkilerle dolu bir ortamda yaşamanın pek çok faydası bulunduğunu her fırsatta dile getiren Büyü, 5 Mayıs Dünya Bitki Günü’nde evinizde yetiştirmeye uygun ve bakımı kolay, beş şifalı bitki önerisini paylaştı.

Yelken Çiçeğinden Adaçayına işte Büyübitki’nin seçtiği ve sağlığınız için çok sayıda faydası olan mucizevi bitkiler…

ALOE VERA İyileştirici özelliği ile ünlü Aloe Vera içindeki jelimsi sıvıyla tam bir kurtarıcı olma özelliğinde… Yanıkların, güneş yanığının, böcek ısırıklarının, küçük sıyrıkların hatta sedef hastalığının bile tedavisine yardımcı olan bu mucizevi bitki aynı zamanda tahriş olmuş cildi pürüzsüzleştiriyor ve nemlendiriyor. Uzun yıllardır evlerimizin olmazsa olmazları arasında yerini alan bu minik şifacının, yakın zamanda havadaki zararlı kimyasal gazlara karşı da oldukça etkili bir savaşçı olduğu ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış bir bitki olan Aloe Vera’yı evinizin direkt gün ışığına maruz kalmayan aydınlık bir yerine yerleştirebilir ve hızla büyüdüğünü keyifle izleyebilirsiniz.

  LİMON BALSAMI Evde yetiştirilmeye oldukça uygun bitkilerden olan Limon Balsamı, anksiyete, uykusuzluk, yara iyileşmesi, uçuk tedavisi, böcek ısırıkları ve hazımsızlık gibi birçok sağlık sorununa karşı oldukça etkili bir şifacıdır. Melissa olarak da bilinen bu çok yıllık bitki, bir metreye kadar büyüyebilir. Yaprakları hafif bir limon aroması veren bu keyifli bitki aynı zamanda et, balık, çorba, salata ve peynirin yanında şiddetle tavsiye edilen lezzetli bir baharattır. Yazın açan küçük beyaz çiçekleriyle güzeller güzeli Melissa, özellikle Akdeniz bölgesinde sakinleştirici ve mikrop öldürücü özelliği olduğuna inanıldığından çayı yapılarak da içiliyor.
  YELKEN ÇİÇEĞİ Zarif beyaz çiçekleriyle evde yetiştirmeye uygun bir diğer şifalı bitki ise, Yelken Çiçeğidir. En az bakıma ihtiyaç duyan bitkilerden olan Yelken Çiçeği, NASA'nın havadaki zararlı kimyasalları azaltan bitkiler listesinde yer alıyor. Neredeyse tüm yaz çiçekli olup evdeki negatif enerjiyi alarak baş ağrısı ve sinüzit gibi ağrıları azaltmaya yardımcı olan bu mucizevi çiçek, ilk kez evine bitki alacaklar için en iyi seçeneklerden.  Doğrudan ışık alması gerekmeyen, her gün su beklemeyen bu güzelliği evinizde gönül rahatlığıyla misafir edebilirsiniz.

  SARI KANTARON ÇİÇEĞİ İltihap önleyici etkiler göstererek vücutta oluşan iltihaplanmaların hızla iyileşmesine destek olan Sarı Kantaron Çiçeği, hücrelerin daha hızlı yenilenmesini sağladığından yaraların da hızla iyileşmesine yardımcı olan bir mucizedir. 'Kılıç otu, Koyun kıran ve Mayasıl otu' isimleriyle de bilinen, yol ve orman kenarlarında ve tarlalarda kendiliğinden yetişebilen bu bitkiyi evlerinizde de rahatlıkla bakmak mümkün. Egzama, varis gibi cilt rahatsızlıklarında da olumlu etkiler gösterdiği bilinen Kantaron Çiçeği’nden elde edilen sarı kantaron yağı ise özellikle çocuklu evlerin vazgeçilmezi…  Siz de eğer acil durumlardan bir kurtarıcı arıyorsanız bu bitkiyi ve yağını evinizden eksik etmeyin!
  ADAÇAYI Yumuşak ve tatlı tadıyla çok sevilen, rahatlatıcı faydalarıyla bilinen Adaçayı şifalı otlar arasında belki de en popüler olanlarındandır. Bilimsel adı Salvia officinalis olan adaçayı, acımtırak, ıtırlı ve keskin bir koku yayan çok yıllık otsu bir bitkidir.  Tıbbi anlamda kullanımı yüzyıllar öncesine dayanan bu şifalı bitki, sahip olduğu vitamin ve mineraller sayesinde ağız sağlığını iyileştirme, menopoz semptomlarını bastırma, kan şekeri ve kolesterolü düşürme gibi etkilerinin yanı sıra beyin fonksiyonlarını geliştirme gibi çok fazla faydaya da sahiptir. Evlerde de rahatlıkla yetiştirilebilen bu güzellik, sıcak havaları çok sever.   Onu rüzgârdan korunan ve her zaman güneş gören bir yere yerleştirmeyi unutmayın!
 
Birbirinden şifalı bu bitkilerin yanı sıra böbrek dostu maydanozun, sakinleştirici etkisiyle mucizeler yaratan papatyanın ve yemeklerde özellikle tercih edilen, idrar söktürücü özelliği olan ve mide bulantılarının şifacısı dereotunun da yine evlerinizdeki saksılarda kolaylıkla yetiştirilebileceği belirtilirken, evinizde şifacı bir bitkiye yer vermediyseniz, 5 Mayıs Dünya Bitki Günü sizin için bir başlangıç olsun” önerisinde bulunuldu.

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