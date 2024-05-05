Bursa'da 'zeytin güvesi' ile ilaçlama mücadelesi başladı

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin bahçelerinde önemli zararlara neden olan 'Zeytin Güvesi Çiçek Nesli'ne karşı ilaçlı mücadeleyi 3 Mayıs itibariyle başlatıldığı duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yüzde 1 ile yüzde 5 çiçek açımı gerçekleşen erkenci bölgelerde ilaçlamanın başladığı belirtildi.

İlaçlama yapılırken kullanılacak ilacın seçiminde zeytin güvesine karşı önceki ilaçlamada kullanılan ilaç dikkate alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerinin kullanılması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, ilaçlamaların etkili olması ve arıların zarar görmemesi için meteorolojik şartlar dikkate alınarak ilaçlamanın rüzgarsız havada ve akşam saatlerinde yapılması gerektiği kaydedildi.

Müdürlük, ilaçlama sırasında üretici çiftçilerin mutlaka koruyucu kıyafet, gözlük ve maske kullanılmasını istedi.