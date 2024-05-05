Trabzon'a modern kültür sanat merkezi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin açılışına katıldı. "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" adlı oyunu izleyen Başkan Genç, Trabzon'a modern bir kültür sanat merkezi kazandırma müjdesini yineledi.TRABZON (İGFA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen festivalin açılış oyununu Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve çok sayıda tiyatrosever izledi. Trabzon'un ve Anadolu'nun zengin kültürel mirasını vurgulayan Başkan Genç, “Trabzon’umuz tarihi, kültür ve sanat şehri olma özelliğine sahip. Bu özelliklerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması çok önemli bir husus. Bu özelliklerimize hizmet etmek fiziki kapasite ile de orantılı olan bir şey. Dolayısıyla Allah nasip ederse tiyatromuzun, operamızın, bütün sahne sanatlarımızın, bütün kültürel faaliyetlerimizin eşzamanlı olarak şehrimizde icra edilebileceği güzel bir kompleks şeklinde bir kültür sanat merkezini önümüzdeki dönemde Trabzon’umuza kazandırmayı vazife olarak görüyoruz. Bu vazife bir lütuf değil sanata ve sanatçıya verilen değerin karşılığıdır. Sanatın birleştirici gücünün önemi çok yüksek. Bu tür organizasyonlar ülkemizin, bölgesinde daha etkin bir konumda olmasına katkı sağlıyor” diye konuştu.

TRABZON TİYATROYA VE SANATA ÖNEM VERİYOR

Açılışta sahnelenen oyuna gösterilen ilgiden dolayı tiyatroseverleri tebrik eden Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, “Trabzon, tiyatroya ve sanata önem veren bir şehir. Trabzon’da sanatsal faaliyetler oldukça yoğun. Tiyatroseverlerin teveccühü sayesinde bu tür etkinlikler ortaya çıkıyor. Festivalin açılışında sahnelenen bu oyuna ilgi de oldukça yoğun. Bu ilgiden dolayı tiyatroseverleri alkışlamak gerekiyor. Festivaldeki oyunlar içerisinde herkesin çok hoşuna gidecek oyunlar var. Mümkün olsa da hepsini izleyebilsek” ifadelerini kullandı.

KARADENİZ’İN EN GÖRKEMLİ FESTİVALİ

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise, “Festivalimiz, Trabzon seyircisinin rekor düzeyde katılımıyla her yıl yerini daha da sağlamlaştırıyor. Bir yandan tiyatronun birleştirici evrensel diliyle farklı kültürler ve bölgeler arasında sanatsal alışverişi güçlendirmeyi amaçlayan festivalimizde bir yandan da Karadeniz'in en görkemli sanatsal etkinliklerinden biri olarak Trabzon'un kültürel hayatına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ne mutlu bize ki neredeyse çeyrek asırdır Trabzonlular festivalini bağırlarına bastılar ve güçlendirdiler” dedi.

15 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK

15 Mayıs’a kadar sürecek olan festivalde Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya ve Yunanistan'dan tiyatro topluluklarının da oyun sergileyeceği belirtildi.