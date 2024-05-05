Belediye tesislerine yüzde 10 indirim!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte örnek bir karara imza attı. Alınan karar doğrultusunda belediye bünyesindeki tüm sosyal tesislerde öğrencilere, memurlara ve belediye personeline indirim uygulanacak.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Cumhuriyet Gastronomi Merkezi, Cumhuriyet Tesisleri, BELTUR Ocakbaşı, Seyir Tepesi, Millet Bahçesi Tesisleri, Hamarat Eller, Belediye Çay Bahçeleri ve diğer tesislerde, kent genelindeki öğrenci, memur ve belediye personeline yüzde 10 indirim uygulanacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde uygulamaya alınan yüzde 10’luk indirim kararı kent genelinde memnuniyetle karşılandı. Alınan örnek kararla öğrenci, memur ve belediye personeli tesislerdeki yüzde 10’luk indirimden faydalanacak.