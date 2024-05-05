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Orhaneli'nde evlenecelere müjde!
Orhaneli'nde Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'ın yerel seçim öncesi vaatlerinden birini daha hayata geçirdibursaekspress
YAŞAM 05.05.2024, 13:26
Orhaneli'nde Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'ın yerel seçim öncesi vaatlerinden birini daha hayata geçirdibursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'de Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, seçim öncesi verdiği vaatlerinden birini daha hayata geçirdi.
Başkan Tayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimize vaadimiz olan “Evlenecek genç kardeşlerimize ücretsiz düğün salonu” sözümüzü grubumuzun teklifiyle meclisimizin oy birliği ile hayata geçirdik. Evlenecek gençlerimize mutluluklar dilerim. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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