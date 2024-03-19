META'ya çifte ceza!

Rekabet Kurumu, META'ya Facebook, Instagram ve WhatsApp'tan topladığı verileri birleştirerek haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle günlük 4,7 milyon TL rekabet cezası verirken, bir başka kararla da META hakkında geçici tedbir kararı aldı.ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, META’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli oluşturduğu tespit edilerek, bazı yükümlülükler getirildiği kaydedildi.

META'nın ekonomik bütünlüğü hakkında 346 milyar 717 milyon 193 lira 40 kuruş idari para cezası uygulanmasına ve META’ya, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için yükümlülükler getirilmesine karar verildiği anımsatılan Kurul kararında, bahsi geçen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için belirlenen sürenin 9 Aralık 2023 tarihinde sona erdiği hatırlatılarak, META tarafından nihai olarak Kuruma sunulan öneriler yeterli bulunmadı. Bu nedenle META’ya tanınan sürenin dolmasıyla birlikte, META tarafından önerilecek uyum tedbirinin Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden META hakkında günlük 4 milyar 796 milyon 152 lira 96 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, META’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine uyum tedbiri kapsamındaki yükümlülük uygulanmadan önce onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istedi.

META'YA GEÇİCİ TEDBİR KARARI

Bu arada META’nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağını değerlendiren Rekabet Kurulu, bununla ilgili de bir başka kararı daha kamuoyuna duyurdu. Buna göre de Kurul, META hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı verdi.